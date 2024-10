https://noticiaslatam.lat/20241031/la-osce-admite-un-nivel-violaciones-electorales-sin-precedentes-en-moldavia-segun-inteligencia-rusa-1158669073.html

La OSCE admite un nivel violaciones electorales sin precedentes en Moldavia, según inteligencia rusa

La OSCE admite un nivel violaciones electorales sin precedentes en Moldavia, según inteligencia rusa

La Secretaría de la OSCE reconoce informalmente un nivel sin precedentes de violaciones por parte de las autoridades en la primera vuelta de las elecciones... 31.10.2024, Sputnik Mundo

El ente señaló que así lo demuestra la información recibida en Viena de observadores extranjeros.Además, la Comisión Electoral Central de Moldavia encargó a las comisiones electorales locales que garantizaran el recuento "correcto" de los votos, realizando para ello, entre otras cosas, correcciones en los protocolos de las mesas electorales. Mientras tanto, en los centros de votación de los países europeos no había un control independiente de la votación y no se disponía de datos fiables sobre el número de votantes, especificó el SVR.En la sede de la OSCE admiten que los principales países occidentales insisten en que la organización no haga públicos los hechos de las numerosas violaciones, añadió la Inteligencia rusa.Agregan que las autoridades moldavas adoptarán medidas similares durante la segunda vuelta de las elecciones, el 3 de noviembre, para tratar de asegurar la victoria de Sandu.El 20 de octubre se celebraron en Moldavia elecciones presidenciales y un referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea. La actual jefa de Estado, Maia Sandu, obtuvo el 42,45% de los votos, mientras que el segundo clasificado fue el ex fiscal general, Alexandru Stoianoglo, con el 25,98%.En el referéndum, el 50,46% votó a favor de la integración europea, mientras que el 49,54% votó en contra.

