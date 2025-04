https://noticiaslatam.lat/20250415/ecuador-tras-la-reeleccion-de-noboa-el-pais-no-resiste-una-crisis-institucional-mas-1162043705.html

Ecuador tras la reelección de Noboa: "El país no resiste una crisis institucional más"

Las dudas en torno a la transparencia del proceso electoral que otorgó la reelección al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, generaron que algunos mandatarios de la región prefirieran tomarse más tiempo para reconocer la victoria del presidente. El resultado fue oficializado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) pero puesto en duda la propia noche de la elección por la opositora Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana.A partir de eso, gobernantes de la región como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitaron expresamente enviar una felicitación a Noboa, a la espera de una mayor claridad en los resultados. El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tampoco envió un mensaje público de felicitación en las horas siguientes a los comicios, aunque fue hasta la tarde del 14 de abril que acabó por reconocer los resultados oficiales. Del otro lado, presidentes como el chileno Gabriel Boric, el paraguayo Santiago Peña, la peruana Dina Boluarte o el uruguayo Yamandú Orsi sí reconocieron de manera oficial la victoria de Noboa.Dentro de Ecuador, la candidata González anunció en la noche de los comicios que solicitaría la apertura de las urnas para una verificación de los votos, a través de los recursos que puede presentar ante el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral.En una línea similar, el analista internacional y experto en observación electoral ecuatoriano Santiago Carranco Paredes dijo a Sputnik que, si bien se registraron problemas en torno al cambio de recintos de votación horas antes de los comicios o la imposibilidad de voto a ecuatorianos en Venezuela, se trata de inconvenientes que difícilmente puedan haber sido determinantes.Para Carranco Paredes, las irregularidades señaladas por la oposición podrían pesar en el resultado en un escenario "de empate técnico, con 40.000 votos de diferencia", como se especulaba hasta antes de la elección. En un panorama de amplia diferencia como el que arrojó la jornada del domingo "no existe posibilidad de fraude", aseguró.El experto consideró que, así las cosas, no reconocer el resultado podría haber sido un error estratégico para el correísmo, que "sigue siendo una fuerza muy importante en el país" y, además de mantener alcaldías y prefecturas importantes del país, puede mantener la mayoría en la Asamblea Nacional si mantiene su alianza con el partido indígena Pachakutik.Para Oswaldo Moreno, en tanto, la "contundencia" del resultado hará que, eventualmente, el resultado electoral sea proclamado y Noboa tenga los reconocimientos correspondientes.También consultado por Sputnik, el analista geopolítico argentino Carlos Pereyra Mele afirmó que, antes de reaccionar ante un eventual fraude en Ecuador, los países de la región "deben sopesar seriamente su actitud para no caer en la actitud injerencista que ha estado muy presente en la región con casos como el de las elecciones de Venezuela". En ese sentido, el analista y director de Dossier Geopolítico consideró que las dudas presentadas por Luisa González deben ser resueltas "por el sistema jurídico ecuatoriano".Pereyra Mele remarcó, además, que organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) debe abstenerse de realizar "declaraciones o acciones que comprometan su real capacidad de seriedad ante los acontecimientos".Un relacionamiento con la región "comprometido"Moreno enfatizó que, más allá de lo que algunos gobiernos de la región demoren en darle el reconocimiento, la imagen de Noboa en la región "ya estaba comprometida desde antes", principalmente por el episodio en el que las fuerzas de seguridad ecuatorianas invadieron la Embajada de México en Quito para detener de manera irregular al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que había solicitado asilo político en esa sede diplomática. Para el analista, el aislamiento regional de Noboa terminó de quedar en evidencia en la Cumbre Iberoamericana que se realizó en Cuenca en 2024, a la que no asistió ninguno de los jefes de Estado de la región.Carranco Paredes agregó que, producto de incidentes como el de la Embajada Mexicana y por la crisis de seguridad que atraviesa el país, Ecuador "está lejos de ser un referente a nivel internacional" y "todavía se lo ve como un liderazgo que no respeta las instituciones internacionales".Pereyra Mele, por su parte, desestimó que la reelección de Noboa consolide un "eje proTrump" en la región en el que también podrían participar el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y el argentino, Javier Milei. "Creo que exageramos si decimos que se afianza un eje de este estilo, aunque formen parte de una evolución global hacia esta actitud rupturista del sistema. De todos modos, entre estos presidentes hay acercamientos en algunos aspectos y separaciones en otras", describió.

