https://noticiaslatam.lat/20250414/sheinbaum-evita-pronunciarse-sobre-las-elecciones-en-ecuador-vamos-a-esperar-1162042564.html

Sheinbaum evita pronunciarse sobre las elecciones en Ecuador: "Vamos a esperar"

Sheinbaum evita pronunciarse sobre las elecciones en Ecuador: "Vamos a esperar"

Sputnik Mundo

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum fue cuestionada este 14 de abril sobre los resultados de las elecciones de la víspera en Ecuador, en las que el... 14.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-14T19:42+0000

2025-04-14T19:42+0000

2025-04-14T19:42+0000

américa latina

ecuador

claudia sheinbaum

daniel noboa

luisa gonzález

política

consejo nacional electoral (cne) de ecuador

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/0e/1162042407_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_3af116a61562e2856a3a14d87a2bfdf7.jpg

"La candidata [Luisa González] no reconoce el triunfo", destacó la mandataria mexicana, razón por la que no se sumó a las felicitaciones que desde ayer emitieron algunos países de la región.Diana Atamaint, presidenta del CNE, ofreció una conferencia de prensa en la víspera en la que, con más del 90% de las actas escrutadas, señaló que la tendencia era "irreversible" y favorable al binomio de la lista de Acción Democrática Nacional, ADN, conformado por Daniel Noboa Azin y José María Pinto.La opositora Luisa González, que había perdido en la primera vuelta por apenas 16.000 votos, habló ante seguidores y prensa y puso en duda la veracidad de los resultados, diciendo que no eran "creíbles".Noboa, de 37 años, se perfila a servir un segundo mandato como jefe de Estado de Ecuador, aunque en esta ocasión lo hará en su totalidad de cuatro años, ya que su actual gestión, que empezó en noviembre del 2023 y finalizará en mayo de este año, durará apenas 18 meses.

https://noticiaslatam.lat/20250414/daniel-noboa-sera-presidente-de-ecuador-por-cuatro-anos-mas-el-cne-confirma-su-triunfo-1162033747.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, claudia sheinbaum, daniel noboa, luisa gonzález, política, consejo nacional electoral (cne) de ecuador