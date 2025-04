https://noticiaslatam.lat/20250411/eeuu-despide-a-su-comandante-en-groenlandia-por-oponerse-a-trump--1162008191.html

EEUU despide a la comandante de su base militar en Groenlandia por oponerse a Trump

El motivo del despido es "la pérdida de confianza en su capacidad de liderar", de acuerdo con un comunicado de la Fuerza Espacial del Departamento de Defensa de Estados Unidos. "Se espera que los comandantes se adhieran a los más altos estándares de conducta, especialmente en lo que se refiere a mantenerse como no partidistas en el desempeño de sus funciones", añade. La remoción de Susannah Meyers ocurre después de que varios medios internacionales dieran a conocer que la coronel envió una carta a todos sus subordinados para expresarles que no comparte la postura del vicepresidente JD Vance —y por lo tanto de Donald Trump— sobre Groenlandia. Durante su visita de hace unas semanas a la isla más grande del mundo, Vance criticó a Dinamarca por supuestamente no hacer lo suficiente por la seguridad en el Ártico ni por el bienestar de la población groenlandesa. Además, Vance comparte la visión de Trump sobre el dominio estadounidense de este territorio autónomo del reino danés. Meyers, en cambio, defiende la soberanía de Copenhague sobre Groenlandia y, según la carta que escribió, la estabilidad de la isla es esencial para la cohesión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

