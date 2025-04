https://noticiaslatam.lat/20250401/la-guerra-arancelaria-de-trump-cuanto-planea-recaudar-eeuu-y-contra-quien---1161818694.html

Los embates comerciales de Trump: ¿cuánto planea recaudar EEUU y contra quién?

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde el inicio de su Gobierno que aplicaría gravámenes contra todos los países que, según él, se han...

El mandatario estadounidense ha advertido que sus medidas proteccionistas comenzarán a partir del 2 de abril, aunque no hay muchos detalles sobre qué tipo de importaciones gravará más o con qué país podría ensañarse más. ¿Pero en qué naciones ha fijado el republicano su mirada? Primeramente, en China, al que ya impuso aranceles del 20% —aunque en un inicio fueron del 10%— a todas las importaciones del gigante asiático. En respuesta, Pekín introdujo gravámenes del 15% a diferentes productos estadounidenses, principalmente del sector agropecuario, como el pollo, el trigo, el maíz y el algodón. Pero no fue lo único: China también impuso aranceles del 10% sobre la soya, el cerdo, la res y la fruta. Las otras dos naciones que están en la lupa de Trump son sus dos principales socios de Norteamérica: México y Canadá. Sin embargo, por el momento los aranceles contra esos países están "en pausa", a la espera de que Washington determine si realmente están trabajando para combatir el narcotráfico y la migración irregular. Según Trump, los migrantes indocumentados y drogas como el fentanilo ingresan a territorio estadounidense a través de las fronteras con México y Canadá debido a la supuesta "incompetencia" de esas dos naciones. Trump también ha amenazado a la Unión Europea (UE) con un arancel del 200% sobre el vino, el champán y los licores. Bruselas, en tanto, ha dicho que tiene un "plan sólido" para contraatacar a EEUU. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (CE), aseguró que la prioridad del bloque será proteger su economía y sus empresas. Asimismo, hay otro tipo de arancel impulsado por Trump: el gravámen sectorial a determinados productos, como los que impuso hace un mes del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio independientemente del país de origen, lo cual afectó particularmente a México y Canadá, que son los principales exportadores de esos materiales al mercado estadounidense. Y no solo eso. El presidente de EEUU también ha anunciado "aranceles indirectos" o "aranceles secundarios" contra Venezuela. Recientemente, Trump advirtió que, a partir del 2 de abril, los países que compren petróleo o gas venezolano pagarán un arancel del 25% en sus transacciones comerciales con EEUU, una medida que fue rechazada tajantemente por Caracas por considerarla "arbitraria, ilegal y desesperada". ¿Pero cuánto ha prometido Trump que recaudará con su mega cobranza de aranceles? Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, ha dicho que, con su guerra comercial, el Gobierno de EEUU podría recaudar hasta 600.000 millones de dólares cada año, lo que podría representar el mayor aumento de impuestos en la historia del país norteamericano. "Incluso ajustando la inflación, esa cantidad sería el triple del aumento de impuestos implementado en 1942 para pagar el costo de la Segunda Guerra Mundial", indica un análisis de la cadena CNN. No obstante, pese a las promesas de Trump, hasta el momento no hay una cifra exacta ni un plan detallado sobre la forma en que se aplicarán los aranceles ni los efectos de esta guerra, que podría comenzar mañana 4 de abril, en lo que el propio mandatario republicano ha definido como "El Día de la Liberación".

