Aranceles y veto a la exportación de crudo venezolano: por qué España no se puede oponer a EEUU

El muro arancelario del 20% que Trump busca levantar frente al mundo entraña una guerra comercial cuyo fin es intentar salvar la economía estadounidense de una... 02.04.2025, Sputnik Mundo

El 2 de abril, denominado por Donald Trump como "Día de la Liberación", es la fecha elegida por EEUU para dar inicio a unas medidas económicas de alcance global: la imposición de aranceles del 20% a las importaciones de productos procedentes de casi todos los países del mundo, en lugar de determinados bienes o naciones. Ante todo, están afectados los países que cobran aranceles a las exportaciones estadounidenses.Las principales bolsas europeas abrieron con pérdidas. Apenas transcurrida una hora de la apertura de las sesiones, el índice alemán Dax cedía ya un 1%, el Mib italiano caía un 0,80%, el Cac parisino se dejaba un 0,51%. En Londres y Madrid, el Ftse 100 y el Ibex 35 moderaban las pérdidas, ambas por debajo del 0,30%.Con este giro al proteccionismo, Washington busca revitalizar la industria estadounidense y reducir su déficit comercial, pero las acciones de respuesta del resto de países pueden desencadenar una guerra comercial a gran escala y la posible afectación a las cadenas de suministro internacionales. La situación se ve también agravada por las fricciones con China, la UE y América Latina. Al respecto de esta última, Trump ha prohibido a varias compañías energéticas internacionales exportar petróleo de Venezuela, lo cual añade presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.Los aranceles pueden afectar a múltiples sectores y aumentar los costos de vida de los propios consumidores estadounidenses. Junto con el golpe al crudo venezolano, los aranceles generalizados podrían reconfigurar las alianzas comerciales globales y profundizar la fragmentación económica en un momento de creciente competencia geopolítica.A falta de detalles, Washington estima que su política arancelaria supondrá una gran afluencia de dinero al país y la reactivación de la economía estadounidense. Pese a la rotundidad de los anuncios de Trump, cuyas medidas más duras dirige contra sus socios comerciales más importantes, estos posteriormente se atenúan. Así ha sucedido con los aranceles a México y Canadá, cuya aplicación se ha visto aplazada, matizada e incluso modificada.Doble golpe en VenezuelaLa prohibición para exportar crudo venezolano afecta a compañías como la española Repsol, la francesa Maurel & Prom, la italiana Eni, la india Reliance Industries e incluso las estadounidenses Chevron y Global Oil Terminals. Es decir, a todos los socios de la petrolera estatal venezolana PDVSA.Son compañías que operaban en el país caribeño con licencias otorgadas durante la presidencia de Joe Biden. Luego de que Trump anunciara primeramente un arancel del 25% a las compras de petróleo y gas venezolano, solo Repsol y Reliance Industries habían pedido un permiso para seguir operando. Pero ahora estas empresas tienen de plazo hasta mayo para extinguir sus negocios en Venezuela.Las exportaciones venezolanas iban en continuo ascenso (910.000 barriles diarios de crudo y combustible en febrero), pero la prohibición limitará los ingresos del Estado. La acción parece buscar un cambio político en el país, derribar a Maduro, aunque esto afecte al mercado global, especialmente en un contexto de precios volátiles y demanda fluctuante. Pero el objeto de la prohibición no atiende a cuestiones "políticas o ideológicas", sostiene el politólogo y autor Manuel Monereo, sino a un móvil económico y "estratégico" en el contexto de una "fuerte crisis social, ruptura cultural y profundísima crisis económica en EEUU".El ímpetu de las acciones de Washington se explica por el miedo y el "peligro extremo" de que la pérdida de competitividad, el sempiterno déficit y la "inmensa deuda" de EEUU termine por "liquidar el poder del dólar". Y por la necesidad de captar recursos, sea cual sea su ubicación, como el caso de Groenlandia o Panamá."No me extrañaría que lo que estuviese buscando Trump sea provocar una crisis económica internacional para generar un nuevo mecanismo de impulso y, sobre todo, deteriorar el margen de maniobra político-comercial que tiene China", argumenta Monereo.¿Puede el Gobierno español ayudar a Repsol?Ante el anuncio de aranceles, Repsol, cuyo mayor volumen de negocio en Venezuela lo ocupa el gas, había optado por mantener su participación en proyectos conjuntos con PDVSA, como los bloques Petroquiriquire o Petrocarabobo.Con la prohibición, podrían surgir fórmulas alternativas, como el trueque de petróleo por deuda (Caracas adeuda a Repsol 634 millones de dólares), el intercambio de dividendos en especie (evitando transacciones monetarias directas que pudieran violar las sanciones), o la exención de la prohibición para los proyectos gasísticos. Pero la capacidad de repatriar beneficios queda muy limitada, afectando su rentabilidad en el país.Surge la pregunta de cómo es posible que el líder de un país pueda tener la capacidad de vetar el negocio de compañías internacionales en terceros países. El Gobierno español, en boca de su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asegura que "va a defender siempre los intereses de Repsol y de cualquier empresa española que lo necesite en el mundo".Pero Repsol es una compañía multinacional. "En el fondo, no es una compañía española", advierte Monereo. Entre los accionistas que manejan su capital financiero se cuentan los gigantes estadounidenses de la gestión de activos, como BlackRock, Vanguard o Capital Group.En una situación en que Donald Trump está reaccionando de manera "brutal" ante los problemas de su país, y en un contexto en el que la globalización impulsada por Washington ha beneficiado al capital norteamericano, "pero ha perjudicado profundamente a su nación", lo que el presidente estadounidense está haciendo es "pedir" a los grandes fondos de inversión norteamericanos que regresen a Estados Unidos.

