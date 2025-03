https://noticiaslatam.lat/20250313/hacia-las-federaciones-en-siria-y-libano-1161551778.html

¿Hacia las Federaciones en Siria y Líbano?

¿Hacia las Federaciones en Siria y Líbano?

13.03.2025

En medio de las execrables cuan perturbadoras masacres de las minorías primordialmente alauitas y cristianas —escamoteadas en los multimedia de Occidente, afines al nuevo régimen en Damasco—, que se calcula hasta ahora en más de 1.380 victimas, se gestó un espectacular acuerdo entre el presidente interino sirio Al Jolani al Sharaa y Mazloum Abdi, comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias, mampara de los kurdos sirios, lo cual puede dar pie, en el peor de los casos, a una balcanización, y en el mejor de los casos, a una Federación.Las masacres etnorreligiosas en Siria también reflejan su demografía geográfica cuando la carnicería de los alauitas —secta esotérica del chiísmo— fue perpetrada principalmente en la costa oriental de Latakie y Tartus (donde Rusia ostenta su base naval).En Khmeimim, el Ejército ruso posee una base aérea y es a donde se fue a refugiar un importante número de alauitas perseguidos por los degolladores yihadistas.Por cierto, la Comisión Europea (CE) ha sido ferozmente criticada por haber invitado a los que gobiernan Siria a una conferencia en Bruselas para recaudar fondos, pese a la carnicería de las minorías.Más allá de la acusación de los medios en el poder en Damasco —que señalan al alauita Ghiath Dalla (hombre de confianza del depuesto expresidente, también alauita, Bashar Asad), de ser el responsable de la rebelión contra el Gobierno sirio en turno—, dígase lo que se diga, no es ningún secreto que los alauitas en la costa de Tartus y Latakie buscan su propia autonomía, en imitación a los kurdos de Siria.También los drusos —que ostentan importantes minorías en Israel (donde son aceptados como miembros del Ejército hebreo), en Líbano y en las Alturas del Golán/Monte Hermón (en el Sur de Siria)— buscan su independencia, con apoyo israelí, en el Sur de Siria para concretar su Drusistán.El contencioso hipercomplejo de los kurdos —etnia de origen indoeuropeo no árabe y de credo sunita— vuelve de nuevo a la palestra con el espectacular acuerdo entre Al Jolani y las Fuerzas Democráticas Sirias que controlan de facto el noreste de Siria, pletórico en petróleo y granos.Los kurdos representan una “nación” que carece de un “país formal” o “Estado propio” y se encuentran desparramados en Turquía, Siria, Irak e Irán.El número de kurdos es incierto y se maneja su porcentaje nada científico entre 35 y 45 millones (datos de 2016): Turquía 35%, Siria 20%, Irak 30% e Irán 15%.En el Líbano, desde hace mucho tiempo y en medio de su turbulenta situación política anti gravitatoria y su mosaico etnoteológico de su caleidoscópica composición de 18 sectas religiosas —que se puede condensar en tres principales: cristianos, musulmanes chiítas y musulmanes sunitas—, la mayor parte de sus partidos cristianos, en particular las Fuerzas Libanesas, el partido Kataeb y el Movimiento Patriótico Libre se han pronunciado a favor de una Federación.Un grave problema en el Líbano radica en que hace mucho que no se practica un censo demográfico formal y cada agrupación religiosa maneja sus propias cifras alegres.Así las cosas, los chiítas arguyen que representan ya la mayoría del país de los Cedros Milenarios: numerología que desechan los cristianos y los sunitas musulmanes. A eso se debe que los cristianos han promovido el voto de sus pletóricos migrantes en varias partes del mundo, quienes han huido por diversos motivos, entre ellos la violencia intermitente del país.Los cristianos vislumbran que la Federación —que de facto existe en sus diversas regiones y en el mismo Beirut, lo cual se refleja en sus diversos barrios de su nueva configuración etnoteológico v. gr. Beirut-Sur/Dahye es el feudo de Hizbulá chiita que ha sufrido los bombardeos masivos de Israel, y el barrio cristiano de Achrafie, donde ocurrió la misteriosa explosión casi apocalíptica de su puerto.Cabe señalar que en el de por sí hipercomplejo Mundo Árabe —de 22 países (sin contar a la anatemizada República Saharaui); 473 millones de habitantes y 93% de musulmanes en su aplastante mayoría sunnitas (87%)— no existe el modelo de la Federación, ya que en su gran mayoría islámica se practica la ideología teológica de la umma, que epitomiza la “congregación de los fieles”.Se pudiera aducir de que hoy Irak, después de la invasión de EEUUU con Baby Bush, es lo más cercano a la Federación de corte occidental al ostentar en su seno una provincia mayoritariamente chiíta, otra provincia sunita (a la que pertenecía el ahorcado Saddam Hussein, por haber osado el pago de su petróleo en euros en lugar de dólares) y la provincia autónoma del Kurdistán (cuya capital es Erbil).Si no se llegan a balcanizar Siria y Líbano, según su dinámica centrifuga inducida desde el exterior, es probable que las proyectadas federaciones en Siria y Líbano se asemejen más al esquema político etnoteológico de Irak.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción.

