https://noticiaslatam.lat/20250311/apoyo-al-nuevo-secretario-de-la-oea-proyecta-un-deseo-comun-de-encontrar-soluciones-consensuadas-1161510631.html

Apoyo al nuevo secretario de la OEA "proyecta un deseo común de encontrar soluciones consensuadas"

Apoyo al nuevo secretario de la OEA "proyecta un deseo común de encontrar soluciones consensuadas"

Sputnik Mundo

La designación del canciller de Surinam, Alberto Ramdin, como nuevo secretario general de la OEA puede ser una oportunidad para devolver a los países... 11.03.2025, Sputnik Mundo

2025-03-11T03:17+0000

2025-03-11T03:17+0000

2025-03-11T03:17+0000

américa latina

organización de estados americanos (oea)

asamblea general de la oea

luis almagro

eeuu

washington

sergio rodríguez gelfenstein

surinam

caribe

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/0a/1161510468_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3f60ee512abe92e88647d8bf3a226871.jpg

El nombramiento no solo significa un nuevo lugar de destaque para los países caribeños dentro del sistema interamericano, sino que promete una gestión diametralmente diferente a la del saliente Luis Almagro, cuestionado por su seguidismo a Washington y alentar crisis institucionales en la región.La elección de Ramdin acabó dándose "por aclamación", dado que el otro postulante original, el paraguayo Rubén Ramírez Lezcano, fue retirado por su país al no contar con los apoyos necesarios. El cambio sustancial se dio a comienzos de marzo, cuando los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, Bolivia y Uruguay modificaron su postura original para respaldar al surinamés en lugar de al paraguayo.Durante un discurso tras la oficialización de su elección, Ramdin buscó apelar a la "unidad" americana y expresó su deseo de fortalecer a la OEA como "mediador imparcial en tiempos de conflicto".La experta enfatizo que Ramdin, que ya se desempeñó como secretario general adjunto entre 2005 y 2015 —secundando al chileno José Miguel Insulza—, "es consciente de que su rol será dirigir y facilitar diálogos" dentro de "un escenario hostil, que fragmenta e individualiza" y en el que "la búsqueda de consensos será lo más necesario y, a la vez, lo más difícil de lograr".Consultado por Sputnik, el analista geopolítico venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein calificó al canciller de Surinam como "una persona honorable" y también lo diferenció del uruguayo Almagro por sus posicionamientos. "Yo no creo que Ramdin haga lo que hizo Almagro en Bolivia, por ejemplo", sentenció, en referencia al apoyo al golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019).Para Heduvan, la elección de Ramdin debe comprenderse a partir de "tramas más transversales, que van más allá de tendencias ideológicas", ya que el surinamés acabó recibiendo "el respaldo de todos los países latinoamericanos, que comprenden una gama amplia de espectros ideológicos". La analista señaló además que el canciller de Surinam también obtuvo el voto a favor de EEUU, pero al mismo tiempo "tuvo el visto bueno de China como país observador".Así las cosas, enfatizó que el amplio apoyo recibido por el nuevo secretario general "no significa que los represente a todos, sino que proyecta un deseo común de encontrar soluciones consensuadas a los problemas comunes".Una herramienta de WashingtonRodríguez Gelfenstein, en tanto, valoró que algunos de los gobiernos progresistas de la región hayan buscado "cierto consenso para enfrentar la avalancha que se viene desde el Departamento de Estado de EEUU", pero descreyó de la utilidad que la OEA tiene en ese camino. "Piensan equivocadamente que la OEA puede ser un espacio para eso", lamentó.En ese sentido, Rodríguez Gelfenstein remarcó que la derrota del candidato paraguayo, a quien EEUU apoyaba originalmente, puede explicarse por una intención del Departamento de Estado de hacer "un guiño al Caribe" para "disputarle a Cuba y Venezuela su acercamiento a los países caribeños".Precisamente, el analista recordó que, desde su cargo de canciller de Surinam, Ramdin mantuvo una "excelente relación" con el Gobierno de Nicolás Maduro. "Ramdin ha mantenido siempre una postura de respetar la decisión de los venezolanos y no inmiscuirse en sus asuntos internos", destacó, aunque diferenció lo que puede ser "la posición personal" del surinamés con "la postura del Departamento de Estado de EEUU" que busque primar en la OEA.Heduvan auguró que Ramdin "no asumirá posiciones tajantes" en cuestiones sensibles para el concierto interamericano como la situación política de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, contra quienes Almagro buscaba generar presión. Al respecto, sostuvo que el nuevo jerarca buscará más bien "delegar nuevamente el poder de decisión a la Asamblea General y a los órganos especializados, rescatando su función original como espacios de deliberación".Para la experta, ese será seguramente "el mayor desafío" para Ramdin, ya que seguramente será interpretado por algunos países como "un signo de inmovilismo".

https://noticiaslatam.lat/20250308/de-que-trata-el-plan-economico-de-maduro-para-enfrentar-la-salida-de-chevron-de-venezuela-1161479474.html

https://noticiaslatam.lat/20250205/la-doble-cara-de-trump-america-latina-ya-no-seria-el-patrio-trasero-que-presumia-eeuu-1160998171.html

eeuu

washington

surinam

caribe

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

organización de estados americanos (oea), asamblea general de la oea, luis almagro, eeuu, washington, sergio rodríguez gelfenstein, surinam, caribe, 💬 opinión y análisis