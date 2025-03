https://noticiaslatam.lat/20250308/ucrania-nunca-tuvo-la-llave-para-resolver-el-conflicto-1161480038.html

"Ucrania nunca tuvo la llave para resolver el conflicto"

"Ucrania nunca tuvo la llave para resolver el conflicto"

El presidente de EEUU, Donald Trump, suspendió la ayuda militar a Ucrania hace unos días como una forma más de presión para que Kiev negocie la paz con Rusia y...

Y es que las amenazas de Trump de cerrar el grifo de armamento hacia Ucrania se están materializando poco a poco, a medida que "la Casa Blanca está reconociendo el poder de Moscú", explica a Sputnik el analista internacional argentino Juan Venturino. Según Venturino, el mensaje de la Administración Trump es claro: si Ucrania no firma con EEUU un acuerdo para la explotación de sus minerales, tierras raras e hidrocarburos, Washington simplemente abandonará a Zelenski. "Si ellos [las autoridades ucranianas] no quieren un acuerdo, nos iremos de allí. Porque queremos que busquen un acuerdo", comentó Trump, en momentos en que dicho acuerdo sigue en pausa. El líder ucraniano Volodímir Zelenski ha manifestado que quiere retomar las negociaciones, pero hasta el momento no hay nada concretado. Zelenski es visto como "un subordinado"El presidente Trump dijo este 7 de marzo desde el Despacho Oval que le resulta más sencillo conversar con Moscú que con Kiev porque el Gobierno de Vladímir Putin tiene "todas las cartas" en el conflicto ucraniano.Las declaraciones del mandatario norteamericano resultan entendibles porque, al final, Washington observa a Volodímir Zelenski como "un subordinado" al que culpa de haber drenado las arcas estadounidenses con decenas de miles de millones de dólares "y no haber devuelto nada", observa en entrevista con Sputnik Gonzalo Fiore, analista internacional argentino."[En la Administración Trump] ven que [los rusos] son fuertes, ve que Putin es un hombre fuerte. Yo creo que hay cierta admiración, bastante admiración de Trump hacia líderes como Putin", añade. Según el experto, la Casa Blanca pierde poco a poco la paciencia con Kiev, por lo que ha dejado claro que Ucrania no tendrá ningún estatus espacial en las negociaciones para la paz en la crisis en Europa del Este. "Trump y JD Vance le dijeron a Zelenski claramente que ya no está en posición de reclamar más nada, que ya no puede seguir exigiendo, que EEUU ya le dio demasiado, que todo eso ya pasó, que se tiene que adaptar y que tiene que firmar la paz", rememora el analista."La intención de Putin de buscar la paz en Ucrania debería ser considerada con seriedad" El presidente de EEUU, Donald Trump, expresó también su confianza en que Vladímir Putin desea llegar a una solución del conflicto ucraniano, e incluso dijo que el presidente ruso ha sido "más generoso" de lo que tendría que ser para llegar a ello. Esta confianza manifestada por el republicano debería tomarse con mayor seriedad si lo que verdaderamente se quiere es la paz en Europa del Este, señaló a Sputnik Elizabeth Pereira, experta venezolana en relaciones internacionales. Según la experta, si Washington se deslinda del conflicto y deja de ser la mano que alimenta con armamento Kiev, por fin se podrá llegar a condiciones de paz.Sanciones que no dañan a Rusia y un Zelenski frágilDonald Trump también dijo este 7 de marzo que analizar imponer más sanciones económicas y comerciales a Rusia, aunque en realidad esa idea, además de anquilosada, es inútil, ya que la realidad indica lo contrario, aseguró a Sputnik Héctor José Galeano, investigador asociado del Instituto de Altos Estudios Sociales y culturales de América Latina y el Caribe y del Instituto de Estudios Europeos (IEE), de la Universidad del Norte. El experto señala que el régimen ucraniano de Zelenski "se está sosteniendo con base en la guerra", y recuerda que desde hace meses ya debieron haberse organizado elecciones pese al conflicto ruso-ucraniano, algo que también ha sugerido el mismo mandatario norteamericano. "Cada día se está visibilizando más su corrupción, su ineficacia, su incapacidad para que converjan los intereses de Europa. Simplemente lo que lo está uniendo a sus aliados europeos es la rusofobia", reitera el especialista. Además, afirma que la Unión Europea (UE) —pese a sus discursos belicistas, sobre todo de Emmanuel Macron— no tiene la capacidad militar para confrontar a Rusia. "Las palabras de Macron son una verdadera locura sobre prácticamente retar a Rusia a casi un conflicto nuclear. Europa va a tener que aceptar, que agachar la cabeza, ante lo que las dos partes decidan", concluye.

