Trump insiste en que Ucrania no se unirá a la OTAN: "Simplemente no va a ocurrir" | Video

Trump insiste en que Ucrania no se unirá a la OTAN: "Simplemente no va a ocurrir"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó nuevamente este 27 de febrero una eventual adhesión de Ucrania a la Organización del Tratado del... 27.02.2025, Sputnik Mundo

Según el mandatario estadounidense, la Administración Biden propició en buena medida que se desatara la crisis en Europa del Este a raíz de las intenciones de que Kiev se adhiriera a la Alianza Atlántica."Podría ser muy amable y decir: 'oh, trabajaremos para lograrlo [la integración de Ucrania a la OTAN]. Pero mira, no va a ocurrir. Simplemente no va a ocurrir", añadió el republicano. Un día antes, Trump dijo en reunión con su gabinete que Kiev debe "olvidarse" de ingresar a la Alianza liderada por Washington. El líder estadounidense agregó que intentará que Ucrania recupere la mayor cantidad de territorio posible y reiteró que Estados Unidos no ofrecerá "garantías de seguridad" a Ucrania "más allá de lo estrictamente necesario".En varias ocasiones, Trump ha dicho que la Unión Europea (UE) es quien debe encargarse de la mayor parte de la seguridad para Ucrania, y no Washington, por la lejanía geográfica. Este 28 de febrero, Trump recibirá al líder ucraniano, Volodímir Zelenski, para firmar un acuerdo sobre tierras raras y recursos naturales con el que Estados Unidos quiere recuperar las decenas de miles de millones de dólares que envió a Kiev en armamento y ayuda financiera durante tres años del conflicto ruso-ucraniano, que comenzó en febrero de 2022.

