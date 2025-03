https://noticiaslatam.lat/20250307/trudeau-se-conmueve-casi-hasta-las-lagrimas-en-la-recta-final-de-su-gobierno--video-1161465269.html

Trudeau se conmueve casi hasta las lágrimas en la recta final de su Gobierno

Trudeau se conmueve casi hasta las lágrimas en la recta final de su Gobierno | Video

Tras casi una década en el poder y una crisis política que lo obligó a renunciar a inicios de este año, el primer ministro canadiense Justin Trudeau pronunció...

"A nivel personal, me he asegurado de que, cada día, en esta oficina pongo a los canadienses primero y cubro las espaldas del pueblo", dijo Trudeau, quien lleva meses con bajos índices de popularidad en su país y con visibles tensiones dentro de su propio gabinete, sobre todo tras la salida de su exministra de Finanzas, Chrystia Freeland, con quien siempre mantuvo diferencias. Otro aspecto que contribuyó a la fragilidad de su liderazgo son los constantes ataques del presidente Donald Trump. El republicano no se cansó en llamarlo varias veces "gobernador del estado 51 de EEUU" e incluso sugirió que Trudeau utiliza el tema de los aranceles de Washington contra Ottawa con fines políticos.Trudeau se convirtió en líder del Partido Liberal en 2013 y en octubre de 2015 llevó a los liberales al poder, pero sus niveles de aprobación ciudadana han ido disminuyendo en los últimos años.El político se había enfrentado a presiones para renunciar a su cargo como primer ministro luego de la dimisión, el 16 de diciembre, de su ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, quien afirmó que ella y el primer ministro habían tenido "diferencias" sobre el mejor camino a seguir para Canadá.El Parlamento de Canadá estará suspendido hasta el 24 de marzo mientras se elige un nuevo líder del Partido Liberal, por lo que la renuncia de Trudeau podría concretarse muy pronto. "Tengo la intención de dimitir como líder del Partido [Liberal] y como primer ministro después de que el partido elija a su próximo líder", sostuvo el primer ministro el 7 de enero pasado.

canadá

