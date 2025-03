https://noticiaslatam.lat/20250307/la-sociedad-colombiana-ha-evolucionado-petro-aun-conserva-la-lealtad-de-su-electorado--1161461294.html

"La sociedad colombiana ha evolucionado": ¿Petro aún conserva la lealtad de su electorado?

Mafe Carrascal, representante de la Cámara por Bogotá del movimiento oficialista Colombia Humana/ Pacto Histórico, habló con Sputnik sobre los resultados más recientes de esta encuesta, en la que el campo de la educación fue uno de los mejor valorados por la ciudadanía. Según la congresista, hay tres factores importantes que deben tomarse en cuenta al margen del sondeo de la CELAG: la lealtad del electorado hacia el ala política de Gustavo Petro, la percepción de los medios de comunicación y los desafíos futuros del Gobierno.Una visión más allá de 'la izquierda' y 'la derecha'Carrascal subraya varios avances concretos en áreas clave, como en el ámbito rural, donde dice que "se ha logrado la entrega de más tierras en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz que en los dos gobiernos anteriores en su conjunto". Lo anterior, indica, representa un avance en "el cumplimiento de una de las promesas clave que hicimos para mejorar la situación de los campesinos". En el sector energético, mencionó la creación de comunidades energéticas que benefician a más de 20.000 personas, un paso importante hacia la justicia energética con un enfoque claro en los sectores populares. Por otro lado, la encuesta de la CELAG también revela la existencia de un segmento de la población que no se define propiamente en contra del Gobierno. Carrascal interpreta esta postura como un respaldo condicionado, donde los ciudadanos esperan resultados concretos antes de brindar su apoyo total. En este contexto, Carrascal argumentó que este grupo no necesariamente se inclinará por la oposición tradicional. "El hecho de que haya personas que no se sientan totalmente representadas por el proyecto político de Gustavo Petro no implica que vayan a alinearse con los sectores que han gobernado anteriormente". La narrativa de los medios de comunicaciónOtro aspecto relevante del estudio es la percepción de que los medios de comunicación están realizando presuntamente una campaña contra el Gobierno. Según la encuesta, una mayoría significativa de los encuestados considera que los medios han tomado una postura sesgada contra la Administración de Petro. Carrascal criticó este fenómeno, señalando que algunos medios están actuando más como actores políticos que como fiscalizadores imparciales. Frente a esta situación, Carrascal destacó que el Gobierno de Colombia ha impulsado alternativas para garantizar la diversidad informativa. "Hemos buscado fortalecer medios alternativos, buscando garantizar que la población tenga acceso a una información diversa y que pueda ejercer control y vigilancia sobre los temas que realmente les afectan", aseguró.El sondeo también revela que la violencia y la corrupción son percibidos por la ciudadanía como los principales problemas del país. Para Carrascal, estos son desafíos estructurales que requieren soluciones integrales. "[Estos problemas] no deben ser vistos solo desde una perspectiva gubernamental. Son fenómenos que responden a un sistema en el que unos pocos se benefician de la explotación de una mayoría vulnerable", sostuvo.En términos de seguridad, destacó que el Gobierno ha apostado por políticas de inclusión social en lugar de medidas exclusivamente represivas. Cita como ejemplo la sustitución de cultivos, que permite a los campesinos acceder a mercados legales. También menciona la ampliación del acceso a la educación pública y el desarrollo de los jóvenes a través de programas como Jóvenes en Paz. "Si bien hemos enfrentado algunos casos [de corrupción], es importante señalar que no son comparables a los escándalos de Administraciones anteriores. De acuerdo con la encuesta, la mayoría de los ciudadanos no asocian al presidente Gustavo Petro con prácticas corruptas. Además, ha sido el propio presidente quien ha denunciado varios casos en los que se ha intentado involucrarlo, y ha puesto este tema en la agenda pública, exigiendo investigaciones transparentes y que los responsables enfrenten las consecuencias", afirmó.El Pacto Histórico de cara al 2026Según Carrascal, Gustavo Petro representa una "esperanza de inclusión" para comunidades históricamente olvidadas, como las afrodescendientes, los pueblos indígenas y los movimientos feministas. De cara a futuras elecciones, Carrascal señaló que, aunque Petro ha descartado buscar la reelección, el desafío es consolidar la unidad dentro del Pacto Histórico. "El principal reto al que nos enfrentamos es la consolidación de una unidad sólida dentro de nuestra coalición, ya que este proyecto, que comenzó como una gran alianza de partidos, debe avanzar hacia la construcción de un partido unitario. A pesar de la diversidad interna, debemos tener claro que, para continuar avanzando hacia las elecciones de 2026 y no perder los logros alcanzados", señaló.La legisladora también hizo un llamado a la construcción de un frente amplio que defienda los avances sociales y continúe trabajando por el bienestar de las mayorías.

