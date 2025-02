https://noticiaslatam.lat/20250211/petro-reestructura-su-gabinete-la-meta-es-lograr-una-nueva-victoria-en-2026-1161095014.html

Petro reestructura su gabinete: "La meta es lograr una nueva victoria en 2026"

Por primera vez en la historia de Colombia, un Consejo de Ministros presidencial fue transmitido en vivo, un acto de transparencia que dejó al descubierto... 11.02.2025

Wilfredo Cañizares, político colombiano y referente del Pacto Histórico en el Norte de Santander, analiza para Sputnik las claves de esta jugada política, que mezcla plazos electorales, evaluaciones internas y una apuesta por "romper el secretismo de las élites".Contexto de la decisiónLa decisión de Petro no surge en el vacío. Según Cañizares, tres elementos clave confluyeron para llevar al presidente a tomar esta medida. En primer lugar, está el tema electoral. "En la primera semana de marzo de este año, quienes aspiren a ser elegidos a cargos públicos en las elecciones del 2026 deben renunciar, sobre todo los que quieran aspirar al Congreso de la República", explica Cañizares. Este hecho, sumado a la evaluación interna realizada a principios de año, donde cada ministro presentó los avances y proyecciones de su gestión, sentó las bases para una reestructuración.Sin embargo, el detonante final fue la transmisión en vivo del Consejo de Ministros, un hecho histórico en Colombia y América Latina. "Quedó en evidencia las diferencias, las inconformidades que tenían algunos ministros y ministras con el gobierno, con algunas personas del gobierno e incluso con el presidente Petro", señala Cañizares. Este ejercicio de transparencia, aunque incómodo, reveló tensiones internas que, según el político, justifican la necesidad de un cambio en el gabinete.El Consejo de Ministros: transparencia y tensiónLa transmisión en vivo del Consejo de Ministros marcó un hito en la política colombiana. Para Cañizares, este fue un acto "audaz, insólito y transparente" que rompió con el secretismo tradicional de las élites. "Las élites en Colombia y América Latina están acostumbradas a utilizar el secretismo y la confidencialidad para robar, para esconder, para ocultar, para esquilmar el erario público", afirma.No obstante, el balance de este ejercicio no estuvo exento de críticas. "Hubo cosas que salieron ahí que algunas fueron incluso desagradables, que nos tomó por sorpresa el nivel de discusión", reconoce Cañizares. Aunque hubo momentos de tensión, el político destaca la importancia de que la ciudadanía conozca cómo se toman las decisiones que afectan su presente y futuro. "Este ejercicio fue muy importante y creemos que va a servir mucho en adelante al gobierno", asegura.Impacto en la coalición de gobiernoUno de los temas que más preocupa a los analistas es el posible impacto de estos cambios en la coalición que llevó a Petro a la presidencia. Sin embargo, Cañizares se muestra optimista. "Quienes habían tomado la decisión de irse ya la tomaron del gabinete, pero no renuncian al proyecto progresista", aclara. Para él, esta reestructuración no debilita la coalición, sino que, por el contrario, podría fortalecerla.Preparativos para 2026De cara a las elecciones de 2026, el Pacto Histórico enfrenta el desafío de mantener la unidad y ampliar su base de apoyo. Cañizares enfatiza la importancia de la unidad para sostener los cambios impulsados por Petro. "La unidad es fundamental para poder sostener lo que hay y avanzar", afirma.A pesar de las críticas y la arremetida mediática, el político confía en el respaldo popular que sigue recibiendo el presidente. "Cuando el presidente va a los territorios, va a las regiones, convoca a la gente, masivamente la gente responde", asegura. Este respaldo, sumado a un proceso unitario, será clave para enfrentar los retos electorales que se avecinan.La reestructuración del gabinete de Gustavo Petro es un movimiento arriesgado pero necesario, según Wilfredo Cañizares. En un contexto de tensiones internas y desafíos electorales, esta decisión busca fortalecer la coalición de gobierno y mantener el rumbo del proyecto progresista. Aunque el camino no estará exento de obstáculos, el político confía en que la transparencia y la unidad serán las claves para consolidar los cambios en el país.

colombia

