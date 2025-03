https://noticiaslatam.lat/20250303/con-mas-deportaciones-de-eeuu-a-mexico-puede-haber-una-crisis-humanitaria-a-nivel-transfronterizo-1161384769.html

Con más deportaciones de EEUU a México, puede haber una "crisis humanitaria a nivel transfronterizo"

Con más deportaciones de EEUU a México, puede haber una "crisis humanitaria a nivel transfronterizo"

03.03.2025

Académicos y activistas ubicados en diversas localidades de la frontera mexicana afirmaron a Sputnik que si bien hasta ahora, a poco más de un mes de comenzar la nueva Administración de Donald Trump, no ha habido una deportación masiva, nada garantiza que esto se mantenga así.Además, subrayaron que la situación en la frontera podría agravarse no solo por un aumento en la cantidad de deportados, sino por la reimplementación del programa conocido como "Quédate en México", que, en su primera fase, obligaba a los solicitantes de asilo de países centroamericanos a esperar en México la resolución de sus casos en las cortes de migración de los EEUU."Se necesita más apoyo"El problema, afirma el académico del Colef, es que los albergues en la frontera, operados principalmente por grupos religiosos, no tienen los recursos suficientes para subsanar las necesidades de las personas migrantes porque viven de donativos en su gran mayoría.Pero, además, los gobiernos municipales de las ciudades a lo largo de la frontera, incluso los de urbes grandes como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa o Matamoros, no tienen la capacidad financiera para atender a una mayor población de migrantes."Definitivamente se necesita más apoyo para justamente financiar los programas de derechos humanos de ayuda humanitaria", afirma Karina Breceda, una activista que dirige dos albergues para mujeres embarazadas migrantes en Ciudad Juárez y El Paso.Breceda explica para este medio que muchas organizaciones como la suya, New Wave Feminist, recibían fondos del Gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia de Ayuda Internacional (USAID), que fueron suspendidos con la llegada de Trump a la Casa Banca.La activista advierte por otra parte que, con el despliegue de los elementos de la Guardia Nacional en México y lo que consideró es una militarización de la frontera en ambos lados, las mujeres migrantes se encuentran en una posición mucho más vulnerable.Albergues vacíos... por ahora De acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, las autoridades de ese país detuvieron en el primer mes de Gobierno de Donald Trump a más de 20.000 personas extranjeras a las que señalaron de tener una situación migratoria irregular.Según el departamento bajo el mando de Kristi Noem, exgobernadora de Dakota del Sur, la cifra implica un aumento del 627% en las detenciones mensuales en comparación con las 33.000 detenciones que se registraron en todo el año pasado en el Gobierno de Joe Biden.El 17 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que, desde el 20 de enero hasta esa fecha, 14.400 personas habían sido deportadas de EEUU a México. De ellas, 11.379 son de nacionalidad mexicana y 3.091 de otros países.Alberto Xicoténcatl Carrasco, director del albergue Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, señala que, a más de un mes de la llegada de Trump, los albergues que atienden a la población migrante no están llenos como se esperaba.Por ejemplo, dijo el activista, en un albergue en Piedras Negras, en el que normalmente el número de personas alojadas es de 200 a 360 personas, hay actualmente no más de 40 personas. En el albergue Casa del Migrante en Saltillo hay alrededor de 40 personas cuando regularmente se tienen una ocupación de 160 personas diariamente."Sin embargo, sí siguen llegando las personas hasta aquí", dice Xicotencátl Carrasco en una entrevista con Sputnik. Karina Breceda, cuyos albergues tienen capacidad para acoger hasta 90 mujeres, afirma que los números han bajado "muchísimo", pero enfatiza que eso no quiere decir que no haya necesidad de las personas de migrar y buscar asilo, refugio o una mejor calidad de vida.¿A dónde están siendo deportados?José María Ramos García, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, además de profesor investigador en el Colef asentado en Tijuana, explica que no hay concentraciones masivas de migrantes en las ciudades fronterizas porque implementar mecanismo de deportación masiva no es fácil para un Gobierno."Es muy complicado en el corto plazo incrementar de manera sustancial estas deportaciones porque hay restricciones legales, temas logísticos, financiamiento que lo hacen difícil", dijo el especialista en entrevista con este medio.Además, afirma el académico, las personas que son detenidas inmediatamente son puestas en un avión para llevarlas a Ciudad de México, al centro del país o a la frontera sur.Estadísticas de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señalan que el número de "encuentros" de los agentes fronterizos con personas que cruzan la frontera de manera ilegal ascendió a 61.465 en enero de 2025, una cifra mucho menor a la registrada en enero de 2024, cuando se registraron 176.195.Según Ramos García la política de contención migratoria impulsada por el presidente Trump va a continuar con medidas como el despliegue de militares en ambos lados de la frontera.Precarización y xenofobia, los riesgos Para el doctor Oscar Misael Hernández, también del Colef, si en los próximos meses el Gobierno de Trump incrementa el número de personas deportadas hacia las ciudades fronterizas de México y si se vuelven a implementar programas como el 'Quédate en México' o el conocido Título 42 —que durante la pandemia de COVID-19 permitió las deportaciones inmediatas—, podría desatarse una nueva crisis humanitaria en el país latinoamericano."Por un lado, el Estado mexicano no tiene capacidad financiera a nivel de municipios, a nivel de ciudades fronterizas y, por otro lado, el Estado mexicano no tiene mucha voluntad política para implementar algunos apoyos para los migrantes, apoyos realmente significativos", afirma el investigador del Colef asentado en Matamoros.Según Hernández, el fenómeno migratorio en México se volvió bastante más complejo desde fines del 2018.El especialista ahonda que dicho fenómeno además se volvió heterogéneo, ya que las caravanas se compusieron de personas provenientes de Sudamérica, Centroamérica, del Caribe e incluso de África.Además, subraya el investigador, también se vivió un fenómeno paralelo que fue el de la proletarización extrema de las personas migrantes, en un proceso que terminó en la indigencia de muchos de ellos porque no se podían colocar en nichos laborales."Por otro lado, lo que vimos también fue muchos indicios de xenofobia que había en algunas ciudades fronterizas", dice Hernández. "Eso es el principal riesgo que se podría enfrentar si los protocolos de protección a migrantes nuevamente se implementan por los Estados Unidos y México los asume", advierte el especialista.

