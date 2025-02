https://noticiaslatam.lat/20250228/de-blackwater-a-cazar-migrantes-como-es-el-supuesto-plan-antimigratorio-propuesto-a-trump-1161365202.html

De Blackwater a cazar migrantes irregulares: el supuesto plan que propusieron a Trump

De Blackwater a cazar migrantes irregulares: el supuesto plan que propusieron a Trump

Este plan, cuyo costo ascendería a los 25.000 millones de dólares, contempla la creación de "campos de procesamiento" en bases militares, el uso de una flota privada de 100 aviones y la formación de un "pequeño ejército" de ciudadanos privados autorizados para realizar arrestos, con el objetivo de deportar a 12 millones de personas en un plazo de dos años. Erik Prince no es el único nombre que figura. También habría varios exfuncionarios migratorios y estaría Bill Mathews, exdirector de operaciones de Blackwater y contratista militar conocido por su papel en la prestación de seguridad, entrenamiento y apoyo logístico a las fuerzas de EEUU en Irak y Afganistán durante la invasión de Washington a esas dos naciones.Además, Bracci recuerda que Prince —el supuesto principal dirigente del proyecto— ha estado involucrado en iniciativas polémicas, como el esfuerzo de recaudación de fondos conocido como Ya Casi Venezuela, destinado a financiar operaciones para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, dice el experto, este proyecto careció de transparencia y resultados concretos, lo que llevó a que "muchísimas personas donaron dinero y no se sabe qué ha pasado con eso, no ha habido ninguna rendición de cuentas, no ha habido ninguna acción significativa en Venezuela, entonces muchas personas se sienten estafadas por este señor".El plan, según las filtraciones, gestionará deportaciones masivas mediante la privatización de funciones gubernamentales, lo que ha suscitado preocupaciones legales y éticas, en particular por la que el hecho de que "la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas [ICE] tiene la capacidad de contratar empresas privadas para operaciones como detención y transporte de inmigrantes", advierte el reporte."Cazando migrantes como si fueran animales"Bracci considera que esta propuesta es "una prueba más de lo que es el rebrote del fascismo a nivel mundial".Esta imagen, según Bracci, es "absolutamente detestable" y podría desencadenar "otros rebrotes del fascismo a nivel mundial".La preocupación de Bracci radica en la arquitectura del plan propuesta por Prince, que parece chocar de manera frontal con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La visión contra la migración irregular de este equipo de aliados de Trump contemplaría lo siguiente:Una solución que atiende la superficie del problemaBracci subraya que este tipo de medidas se enfocan en atacar los efectos de la migración ilegal sin abordar las causas subyacentes. En ese sentido, señala que la explotación y las desigualdades generadas por la extracción de recursos de los países del llamado "tercer mundo" para beneficiar a las naciones desarrolladas han provocado una migración masiva de personas que buscan un futuro mejor. La propuesta de Prince también plantea interrogantes sobre la ética de privatizar funciones de seguridad nacional y la posible erosión de los derechos civiles. Y es que aunque la Administración Trump no ha adoptado oficialmente el plan, Erik Prince sostiene que, para alcanzar las metas de deportación propuestas, será necesario recurrir al sector privado para ampliar la capacidad operativa. Bracci reflexiona sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión y normalización de estas ideas. Destaca que, aunque la tecnología ha avanzado y "todos tenemos un teléfono en la mano", la realidad no es tan distinta a la de hace 30 o 40 años, cuando "los medios de comunicación eran liderados por gente de extrema derecha y que promovían también cosas como estas". Además, señala que plataformas como X, bajo la dirección de empresarios de derecha, como Elon Musk, están promoviendo abiertamente partidos y políticas que respaldan este tipo de medidas contra los migrantes sin documentos, con lo cual "es posible prever que se intensifique en los próximos meses el conflicto social y político no sólo en Estados Unidos, sino en toda su esfera de influencia".

