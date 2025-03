https://noticiaslatam.lat/20250301/yamandu-orsi-el-profesor-de-historia-que-llega-a-la-presidencia-de-uruguay-que-desafios-tiene--1161381470.html

Yamandú Orsi, el profesor de historia que llega a la presidencia de Uruguay: ¿qué desafíos tiene?

Yamandú Orsi, el profesor de historia que llega a la presidencia de Uruguay: ¿qué desafíos tiene?

Tras cinco años de Luis Lacalle Pou y la coalición de cinco partidos que lo apoyaba, la coalición de izquierda Frente Amplio regresa al Gobierno en Uruguay. Desde este 1 de marzo, la Presidencia estará a cargo de Yamandú Orsi, un profesor de Historia de 57 años que, si bien es un discípulo político de José Mujica, promete un estilo más medido y menos pintoresco.Orsi tomará el mando tras una ceremonia que comenzará en el Palacio Legislativo —sede del Parlamento uruguayo— y finalizará con un acto público en la Plaza Independencia, la más tradicional de Montevideo, donde Lacalle Pou le entregará la banda presidencial. Desde ese momento, deberá intentar cumplir sus promesas de campaña, centradas mayormente en solucionar problemas de seguridad y devolver al país a los índices de crecimiento económico que tuvo durante las tres primeras gestiones frenteamplistas, entre 2005 y 2015.En efecto, las previsiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican un crecimiento de entre 2,6% y 3% de la economía uruguaya para 2025, algo menor del resultado de 2024. En cualquier caso, muy lejos de los picos de más de 7% de crecimiento durante los gobiernos de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y José Mujica (2010-2015).La necesidad de resultados económicos pone el foco en Gabriel Oddone, el economista sin militancia política previa que Orsi escogió como ministro de Economía. Con un perfil más técnico y ortodoxo, Oddone ya ha tenido discrepancias públicas como dirigentes del Frente Amplio por su voluntad de priorizar el orden fiscal.Cardarello apuntó que, a diferencia del exministro de Economía y vicepresidente uruguayo Danilo Astori —principal responsable de la economía uruguaya en los primeros tres gobiernos frenteamplistas— Oddone "no es un político de carrera" y no cuenta con un "peso político propio" que lo blinde frente a cuestionamientos desde el propio oficialismo. "Su respaldo proviene mayormente del presidente, que lo ha mantenido a pesar de que haya cruces y opiniones diversas", comentó.En una línea similar, la politóloga uruguaya Micaela Gorriti dijo a Sputnik que Oddone deberá comenzar a "acoplarse un poco a la línea del Gobierno" si quiere asegurar su permanencia al frente de la cartera de Economía y Finanzas. "Debe seguir una línea programática del partido y si no se adapta corre riesgo tu permanencia porque puede generar conflictos internos o con organizaciones sindicales o las bases del Frente Amplio, a las que el Gobierno también les prestará atención", reflexionó.Los días previos a la asunción aportaron un ejemplo de este tipo de tensiones, cuando Oddone planteó durante una entrevista la posibilidad de "desindexar" los salarios que no se encuentren más sumergidos para que no aumenten a la par de la inflación. La propuesta fue rechazada públicamente por el propio secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.También consultado por Sputnik, el politólogo Gonzalo Puig aseguró que "el Gobierno de Orsi tendrá desafíos fiscales y macroeconómicos importantes que, dado el tono de la campaña, no esperaba". Un reciente escándalo en torno a la quiebra de fondos de inversión ganadera también golpea al sector agroexportador uruguayo. "Afectan al motor de la economía, especialmente respecto a la confianza de los inversores", alertó.La seguridad, la mayor urgencia de los uruguayosEn 2024, Uruguay registró una tasa de homicidios de 10,5 por cada 100.000 habitantes, una cifra muy superior a la de países vecinos como Argentina, que no pasó del 3,8 cada 100.000 habitantes en el mismo año. En ese marco, los problemas de seguridad aparecen insistentemente en el tope de las preocupaciones de los uruguayos en diferentes encuestas de opinión pública.La politóloga señaló que el Gobierno de Orsi que comienza parece tener la intención de desplegar "un nuevo encare", colocando al frente del Ministerio del Interior a Carlos Negro, un exfiscal de Homicidios y designando como prosecretario de Presidencia —con importante injerencia en la política de drogas del país— al exfiscal de la Nación Jorge Díaz. Para Gorriti, la Administración de Orsi parece dispuesta a recoger algunos avances del Gobierno de Lacalle Pou, sobre todo en lo que refiere a nutrir de datos las políticas criminales."Esta vez el Gobierno va a apuntar más a los datos empíricos y atacar el delito sustentado en hechos y no tanto en impresiones o cosas más subjetivas", comentó Gorriti, diferenciando esta postura con la de las gestiones anteriores del Frente Amplio.Un estilo más pausado y moderadoCardarello y Gorriti coincidieron en que Orsi puede tener un perfil un poco más bajo que el de su antecesor Lacalle Pou e incluso que su mentor político, José Mujica. "Si uno se guía por lo que se vio en la campaña, parecería que tendrá menos exposición mediática que sus antecesores", comentó Cardarello.Gorriti, en tanto, pronosticó que Orsi "no abusará de ese lugar de visibilidad" que le da el cargo, algo que sí hizo sistemáticamente Lacalle Pou. Para la politóloga, ese lugar podría ser ocupado, sí, por Alejandro Sánchez, el dirigente frenteamplista que Orsi escogió como secretario de Presidencia. Sánchez, también cercano a Mujica, fue diputado y senador en los últimos periodos y, según la analista, se destaca por "una mejor oratoria" que el nuevo presidente uruguayo.

