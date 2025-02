https://noticiaslatam.lat/20250211/estres-angustia-y-traumas-el-costo-emocional-de-ser-migrante-indocumentado-en-eeuu-1161058930.html

"Estrés, angustia y traumas": el costo emocional de ser migrante indocumentado en EEUU

11.02.2025

Según un estudio del Centro de Políticas de Salud de la Universidad de California, la retórica antiinmigración y las políticas de inmigración restrictivas tienen efectos nocivos en la salud mental de los inmigrantes. Los investigadores determinaron que “el porcentaje de adultos inmigrantes con angustia psicológica grave (SPD, por sus siglas en inglés) aumentó en un 50%. Por su parte, los inmigrantes de California que habían vivido en EEUU menos de cinco años experimentaron el mayor aumento de SPD, del 5 al 12%, un aumento del 140%. Además, según el estudio, los adultos inmigrantes con y sin permiso de residencia también experimentaron un aumento del SPD de entre un 83% y un 71%, respectivamenteAdemás, los inmigrantes tienen un 52% más de riesgo de desarrollar Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) en comparación con la población general."La salud mental siempre ha sido la Cenicienta de las especialidades, y en este caso, la de los migrantes es la que no considerarían", afirmó la doctora venezolana Sifontes.Estas cifras, alarmantes por sí solas, se ven agravadas por la falta de acceso a tratamientos adecuados. Solo el 15% de esta población que experimentan trastornos mentales recibe algún tipo de atención, debido a barreras económicas, lingüísticas y al miedo a la deportación.Las deportaciones: un trauma invisibleLa llegada de Donald Trump al poder en 2017 marcó un punto de inflexión en las políticas migratorias de Estados Unidos. Las deportaciones masivas no solo tuvieron un impacto jurídico y social, sino que también dejaron una huella profunda en la salud mental de los afectados. El proceso de separación de sus familias, la pérdida de sus hogares y el regreso a una situación de inestabilidad suelen generar trastornos como la depresión, la ansiedad y, en algunos casos, el trastorno de estrés postraumático (TEPT). "Esta es una dimensión que debe ser visibilizada y abordada con mayor sensibilidad, considerando el bienestar psicosocial de los migrantes como una prioridad en las políticas de migración", enfatizó la psiquiatra.La misión Vuelta a la Patria: necesita másEn Venezuela, el Gobierno ha implementado la misión Vuelta a la Patria, un programa destinado a asistir a los migrantes que retornan al país latinoamericano. Sin embargo, según la doctora Sifontes, este esfuerzo debe ir más allá de lo logístico y económico. "Es necesario incorporar un enfoque integral de salud mental dentro de estos programas", afirmó.La especialista recomendó que el Estado venezolano establezca servicios de atención psicológica y psiquiátrica accesibles para los migrantes deportados.Además, sugiere capacitar a los profesionales de la salud en el manejo de problemas emocionales específicos de los migrantes, como el duelo, la adaptación cultural y el trauma."El acompañamiento psicosocial debe ser sostenido a largo plazo, no solo a su llegada, sino también durante el proceso de reintegración en la sociedad venezolana", agregó.Recomendaciones para una reinserción efectivaLa reinserción de los migrantes en Venezuela no puede limitarse a un proceso físico o económico, debe incluir un componente emocional y social.Esto implica ofrecer formación en habilidades laborales, acceso a servicios de salud mental y apoyo en la creación de redes sociales que fomenten su integración en la comunidad local.A las familias y grupos familiares, la especialista les recomendó brindar comprensión emocional. "La empatía y el acompañamiento son esenciales", subrayó. Para los migrantes, el autocuidado y la búsqueda de apoyo psicológico son clave. "La reintegración no es solo un proceso físico o económico, sino también emocional, y es importante que se den el espacio necesario para sanar y adaptarse", concluyó.

