Trump defiende a Musk: quien no esté de acuerdo con él, "lo echaremos de aquí"

Lo anterior sucedió durante la primera reunión de su gabinete, convocada poco más de un mes después de su regreso a la Casa Blanca para presumir logros y hablar de la estrategia gubernamental. Musk —quien no tiene un cargo en el Gobierno de manera formal— fue el primero en tomar la palabra durante la reunión, para reiterar que su labor es "puramente técnica y que, si el DOGE no continúa sus esfuerzos para reducir al Estado, "Estados Unidos caerá en bancarrota". Musk, cofundador de las empresas Tesla y SpaceX, ha sido cuestionado por sus políticas para recortar el gasto estatal a su máximo, despidiendo masivamente a trabajadores federales de todas las dependencias.De acuerdo con reportes de prensa, el hombre más rico del mundo es visto como una incomodidad por varios miembros del gabinete, que consideran su presencia como una injerencia. De igual manera, siguiendo dichos reportes, su política de despidos masivos y recortes en el gasto público ha empezado a provocar fisuras en el gobierno.Tras su nombramiento al frente del DOGE, Musk reivindicó las acciones implementadas por Trump, alegando que "la gente votó por una importante reforma gubernamental y eso es lo que la gente va a obtener".En línea con lo anterior, Musk envió un correo el 22 de febrero pidiendo a los trabajadores federales pruebas de su actividad profesional, so pena de ser despedidos. Además, amagó con dar por renuncias voluntarias aquellos correos no respondidos.

