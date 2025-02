https://noticiaslatam.lat/20250226/flexibilizacion-laboral-y-bases-militares-el-trasfondo-de-la-reforma-de-noboa-en-ecuador-1161339605.html

Flexibilización laboral y bases militares: el trasfondo de la reforma de Noboa en Ecuador

26.02.2025

En plena campaña electoral de cara a la segunda vuelta del 13 de abril, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aseguró que convocará a una Asamblea Constituyente en caso de ser reelecto con el objetivo de modificar la Constitución de 2008, impulsada por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017).Entrevistado por la emisora Radio Candela, Noboa explicitó su intención de iniciar un proceso de reforma de la Carta Magna debido a que la vigente contiene "muchísimos errores que descalabran totalmente la posibilidad de darle seguridad y tranquilidad a las personas".El mandatario se mostró crítico con el hecho de que la Constitución de 2008 califique a los privados de libertad como "personas vulnerables". "Si te vas preso, eres población vulnerable. Es más, puedes entrar a una sala de emergencias antes que una joven de 25 años saludable. A mí me parece un absurdo declarar personas vulnerables a personas que han cometido crímenes, y muchos de ellos crímenes violentos. No puede seguir eso, y eso lo pusieron en la Constitución", argumentó.Si bien el presidente ecuatoriano justificó su voluntad de modificar la Constitución por cuestiones de seguridad, analistas consultados por Sputnik consideraron que Noboa puede tener otras intenciones detrás de un cambio tan profundo.El experto explicó, en ese sentido, que una de las "joyas de la corona" de los sectores empresariales ecuatorianos que apoyan a Noboa es permitir una mayor "flexibilización laboral", algo restringido en la Carta Magna impulsada por el correísmo. "En Ecuador, por ejemplo, no existen las tercerizaciones porque fueron derogadas en la Constitución de 2008, aunque hayan intentado volver a instaurarla en diferentes momentos luego", apuntó.Omar Sempértegui, abogado y analista político, añadió que es posible "inferir" que una de las intenciones de Noboa detrás de la reforma es quitar la prohibición constitucional para instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, algo que ya intentó cambiar, sin éxito, a través de la Asamblea Nacional. De la misma manera, podría aprovechar la oportunidad para cambiar las normas que rigen la extradición y el sometimiento a arbitrajes internacionales.Moreno conectó la insistencia del oficialismo por habilitar la instalación de bases militares con los intereses de ciertos sectores afines a Noboa que "aceptarían igual un basurero atómico con tal de ver Ecuador lleno de marines".La búsqueda por "refundar el país"Moreno remarcó que, en casi 200 años de historia, Ecuador ya ha tenido más de 20 constituciones, "algunas con violencia y otras con no tanta". Si bien en las últimas décadas los procesos constituyentes —el más claro fue el iniciado en 2007— tuvieron la participación de constituyentes y fueron refrendadas en plebiscitos, este recurso se ha utilizado últimamente por los gobiernos de turno para "refundar el país" por parte de sucesivos gobiernos.Así las cosas, los cambios a la Constitución ecuatoriana parten mucho más de los propios líderes que de preocupaciones de la población.Algo similar aportó Moreno, quien descartó de plano que haya "una aspiración constitucional para hacer reformas en beneficio de la población" y aseguró que Noboa utilizaría la herramienta de reforma para "hacer reformas que faciliten el acceso a los mercados a cierto patrimonio que ha sido de los ecuatorianos". Al respecto, el director de la consultora CPI Consultores afirmó que las reformas económicas buscadas detrás de esta posible modificación constitucional buscarán "subastar el patrimonio público" en favor de "determinados sectores económicos que quieren a toda costa comprar el patrimonio nacional a precio de gallina enferma".A ojos de Sempértegui, que una reforma constitucional no esté entre las preocupaciones más urgentes de los ecuatorianos en este m omento hace que "la campaña comunicacional que inicie el Gobierno" para impulsarla se vuelva clave. Es que entre los objetivos detrás de la medida también aparece, según el analista, "un intento de mejorar su popularidad como mandatario" y al mismo tiempo impulsar algunas medidas centrales de su programa de Gobierno que pudieran haber quedado golpeadas por un "derrotismo" surgido de los resultados de la primera vuelta, donde el oficialismo no logró el nivel de aprobación que esperaba.Moreno, en tanto, enfatizó la importancia de la "legitimidad" que el resultado electoral le podría dar a Noboa a la hora de afrontar la tarea de reforma la Constitución. Es que, a pesar de que el presidente aseguró en la entrevista que apunta a una "Constituyente rápida" que no se extienda durante dos años como la impulsada por Correa, el presidente deberá "reunir una serie de requisitos" para cumplir su objetivo, como lograr aprobación en la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional, además de someter su propuesta final de reforma a un referéndum.A esto se suma la posibilidad de que el correísmo aproveche la oportunidad para realizar ajustes a la Carta Magna que considera necesarios, aun cuando reivindica la Constitución de 2008. "En cualquier caso dependerá de quién tenga la mayoría. El proceso va a legitimar a quien tenga la mayoría", enfatizó Moreno.

