El empate técnico en Ecuador abre chances a un nuevo Gobierno de Revolución Ciudadana

Con 99,45% de votos computados, la primera ronda de elecciones presidenciales en Ecuador concluyó con un empate técnico entre el oficialista Daniel Noboa y la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González. El actual presidente, quien esperaba ganar en primera vuelta y sacarle más de 10 puntos de diferencia al segundo, intenta procesar el golpe y busca alianzas para imponerse en la segunda vuelta, el próximo 13 de abril.La diferencia entre Noboa y González es de apenas 0,22%, lo cual deja prever que la composición de la Asamblea Nacional también será pareja entre el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y el partido afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017).En tercer lugar quedó el voto nulo, que sumó el 6,8% de votos. Y cuarto, con el 5,3%, se posicionó el líder indígena Leónidas Iza, quien ya advirtió que en la segunda vuelta no apoyará a ninguno de los contendientes. Sin embargo, analistas consultados por Sputnik evaluaron que los votantes de Iza y de González tienen un perfil similar, en contraposición con el votante de Noboa.El empate técnico fue recibido "con mucha sorpresa, porque la información que habían difundido las empresas encuestadoras daban otros resultados", indicó a Sputnik Fernando Carrión, académico del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).Según la Constitución ecuatoriana, hay dos formas de que un candidato se imponga en primera vuelta: que obtenga el 50%+1 de los votos, o que tenga menos del 50% pero logre una distancia de más de 10 puntos porcentuales con el segundo.Para la noche del 9 de febrero, Noboa había alquilado ambientes en el hotel Le Parc, de Quito, con la intención de realizar una gran fiesta. Pero ante el rigor de los números, el candidato oficialista optó por no concurrir a la celebración. "El presidente tenía información de que iba primero. Entonces, el anuncio del empate técnico produjo un golpe en su estructura de campaña y en su persona", comentó Carrión.En lugar de un festejo, "hubo una especie de desplante del presidente Noboa frente a su gente allegada y medios de comunicación, que no fue bien visto. Recién el lunes publicó una página en los diarios agradeciendo y diciendo lo que formalmente se dice en estos casos", explicó.Para el académico, fue una "cosa extraña" que las cuatro principales empresas encuestadoras elaboraran previsiones erróneas: "Me da la impresión de que las muestras no estuvieron bien diseñadas, no se recabó bien la información".El conflicto interno en Ecuador podría haber influido en el mal desarrollo de las encuestas. "Hay partes del país a las cuales no se puede entrar por el conflicto armado. Posiblemente por este motivo no pudieron llegar a tomar muestras de zonas rurales", donde el apoyo a Revolución Ciudadana y a Correa es importante.El movimiento indígena tendrá la última palabraLeonidas Iza, con su 5,3% de votos, quedó en una posición que le permite definir adónde irán sus votos para la segunda vuelta.Los seguidores de González iniciaron un shippeo intenso para unir las fuerzas de estos candidatos. Incluso ya tiene denominación este vínculo: "Luiza", juego de palabras que une el nombre de Luisa y el apellido de Iza.Gabriela Ruiz Agila, periodista especializada en temas políticos, dijo a Sputnik que una eventual alianza de Revolución Ciudadana con las fuerzas de Iza permitirían triunfar en segunda vuelta. Y si esta unión se traslada a la Asamblea Nacional, ambas fuerzas formarían un bloque mayoritario que garantizaría gobernabilidad a un eventual mandato de González.De acuerdo con las últimas actualizaciones, los 137 asientos de la Asamblea Nacional se distribuirían así: 67 curules para Revolución Ciudadana, 66 para ADN, nueve para Pachakutik, cuatro para el Partido Socialista Cristiano (PSC, más cercano a Noboa), mientras los cinco restantes pertenecerían a movimientos provinciales y minorías.Ruiz destacó que hay un porcentaje importante de votos nulos, blancos y abstenciones que, de activarse, podrían decantar el resultado de la segunda vuelta.Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado 9 de febrero había 13,2 millones de ecuatorianos habilitados para votar. De esta cifra, emitieron su voto 10,9 millones de electores. De modo que 2,3 millones de ciudadanos decidieron no pronunciarse.Sumado a ello, el porcentaje de nulos y blancos abarcó el 9% del total de votos.Ruiz se preguntó: "¿Dónde están esos millones de votantes que no quisieron optar por ninguna candidatura? Según varios análisis, este bloque corresponde fundamentalmente a jóvenes que no cuentan con memoria histórica política, que no saben quién es Correa, ni quién es Iza ni cuál es el legado de lucha de la CONAIE", la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, liderada por Iza.En definitiva, cuando falta menos de medio punto para escrutar la totalidad de votos, González quedó con el 43,94%, mientras Noboa se mantiene apenas adelante con el 44,16%.Temas pendientesEn la primera vuelta se presentaron 16 candidatos, de los cuales la mayoría no superó el 1% de votos. Ruiz observó que durante la campaña previa "a todos les faltó contundencia para hablar de temas financieros, así como del problema de la seguridad. El presidente Noboa habló de un plan para contener la violencia, pero los resultados que vemos hasta ahora en su gestión no son positivos".La investigadora recordó que Guayaquil, en la costa ecuatoriana, "es una de las ciudades más violentas del mundo. En diciembre de 2024 se registraron allí 600 muertes vinculadas al crimen organizado. Además tenemos una deuda pública super fuerte con gobiernos autónomos, así como con los sectores de salud y educación. Son desafíos que deberá enfrentar el próximo Gobierno".Carrión, por su parte, mencionó que en el reciente sufragio "no se han registrado altos niveles de violencia, lo cual es paradójico si comparamos con anteriores elecciones, en las cuales fueron asesinados candidatos a la presidencia, alcaldes y asambleístas".Y agregó: "Se podría decir que esta elección fue pacífica, pero no se puede negar que se desarrolla en un contexto de altísima violencia".El camino hasta abrilHasta la segunda vuelta, en abril, los dos candidatos restantes buscarán aliados. También es posible que en este lapso aparezcan problemas judiciales para Noboa, ya que según la ley ecuatoriana debía dejar la presidencia durante el proceso electoral. Pero solamente cedió su cargo por tres días a la secretaria de la Administración Pública Cynthia Gellibert, nombrada "vicepresidenta encargada" por decreto.Verónica Abad, quien fue electa vicepresidenta junto a Noboa en 2023, fue removida por motivos que aún no aclaró el presidente.En el último mes, Noboa intentó mostrarse cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para los analistas, esta actitud lo alejó de parte de sus electores.Ruiz comentó que "Noboa estaba en la asunción de Trump, mientras se preparaban los aviones para deportar a ciudadanos ecuatorianos en EE.UU.".Días atrás, el mandatario anunció que impondrá aranceles del 27% a productos mexicanos, en sintonía con las políticas de Trump de intentar cobrar impuestos del 25% a manufacturas de Canadá y también de México.Según Carrión, al establecer aranceles del 27% "Noboa intenta ir más allá de Trump. Pero esto no va a funcionar". El académico informó que "casi el 60% de importaciones mexicanas son medicinas. Es una cantidad económica pequeña, de 600 millones de dólares. Pero subirlas un 27% representará un golpe al área de salud ecuatoriana, que ya tiene problemas en el país".

