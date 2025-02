https://noticiaslatam.lat/20250226/cuba-combate-el-consumo-de-drogas-hay-fisuras-en-estructuras-sociales-muy-importantes--1161331707.html

Cuba combate el consumo de drogas: "Hay fisuras en estructuras sociales muy importantes"

Cuba combate el consumo de drogas: "Hay fisuras en estructuras sociales muy importantes"

Cuba incautó más de una tonelada de drogas en 2024, como cocaína, marihuana, metanfetamina y cannabinoides. Además, condenó a cerca de 1.200 personas asociadas... 26.02.2025, Sputnik Mundo

Para el doctor Carlos Alberto González, especialista en Medicina General Integral (MGI), las crisis socioeconómicas suelen traer aparejados un incremento en el consumo de drogas. "Eso es un hecho que está demostrado y tiene una etiología compleja". Además, dice, confluyen factores como "más tiempo libre, el desempleo y el estrés por condiciones socioeconómicas difíciles".Respecto a la mayor de las Antillas, el médico indicó que "vivimos una situación muy compleja porque no solo es una crisis económica, sin dudas, la más intensa de los últimos 30 años, también hay una crisis migratoria muy fuerte, fisuras en estructuras sociales muy importantes, crisis en el sistema educativo y de salud pública".Agregó que este fenómeno tiene, asimismo, múltiples causas asociadas, desde el punto de vista psicológico, a "la evasión y la necesidad de las personas de experimentar un placer momentáneo, aunque a la larga esto trae consecuencias nefastas como sabemos".Según informes del Ministerio del Interior (Minint) difundidos recientemente en la prensa local la principal vía de entrada de la droga al país fue la marítima con 133 hechos de recalo y 844 kilogramos incautados. Además, trabajaron en cinco procesos para la introducción de sustancias ilícitas y el tráfico de personas.Los datos apuntan que esas operaciones contaron con el empleo de lanchas rápidas, que penetraron de manera ilegal en el territorio nacional, procedentes de Estados Unidos, México, República Dominicana y Jamaica, si bien continúan las investigaciones y acciones correspondientes sobre 20 organizadores en el exterior, relacionados con esas dobles maniobras.La vulnerabilidad socialDe acuerdo con el Minint, durante el año pasado Cuba sancionó a 1.157 personas asociadas al tráfico de drogas. Las penas incluyeron la privación de libertad y el trabajo correccional con internamiento. En diciembre último, por ejemplo, acontecieron varios juicios ejemplarizantes contra personas vinculadas a esta actividad ilícita.Asimismo, las autoridades cubanas mantuvieron la política de tolerancia cero a las drogas, estimularon las iniciativas de prevención en centros de las diferentes enseñanzas educativas, los barrio-debates y otras acciones comunitarias dirigidas a generar el rechazo, especialmente, entre los jóvenes y a elevar la percepción de riesgo a nivel social.Zenaida Cabrera Arango, delegada de la circunscripción 56 del Consejo Popular Carmelo, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución, contó a Sputnik sobre el impulso de un plan comunitario denominado Canción a Bolívar y orientado a los niños. Como parte de ese proyecto, los pequeños intervienen en diversas propuestas culturales.En algunos casos, apuntó, los menores provienen de familias disfuncionales, pero "nosotros los apoyamos y colaboramos con estas iniciativas"; de igual manera, "este barrio tiene muchas personas que no trabajan, los niños están incorporados a la escuela, pero debemos incentivar su participación en otros espacios porque a ellos les gusta jugar en la calle y desconocen los peligros".Consecuencias personales y socialesCabrera Arango mencionó también las reuniones de prevención realizadas en esa comunidad capitalina, "ahora mismo en el municipio Plaza, la Policía Nacional Revolucionaria efectúa operativos para el control de la droga, aquí se han hecho algunos y, aunque no han arrojado los resultados que queremos, tenemos identificados a quiénes consumen".En este sentido, la delegada aludió al acercamiento a esos jóvenes "para ver cómo podemos sacarlos de esa situación, hemos logrado incorporar a algunos en programas de rehabilitación y las familias están muy preocupadas porque esto se resuelva, sabemos cuál puede ser su final si no le damos la atención adecuada".Por su parte, Carlos Alberto González asegura que las consecuencias son "tremendas" para la familia, pues el adicto necesita consumir cada vez mayor cantidad de drogas, "se crea un círculo vicioso entre el estímulo, la liberación de sustancias en el sistema nervioso central y una sensación de bienestar que desaparece cuando disminuyen los niveles de droga en sangre, lo cual lleva a un nuevo uso de las mismas".El médico, quien se desempeña como jefe de la terapia del Cuerpo de Guardia del Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, en el oriente del país, mencionó también el daño psicológico, ya que provocan aislamiento y pérdida de los grupos de relación, "porque existe rechazo a los drogadictos"."Conozco casos en los cuales los adictos maltratan a sus familiares y venden equipos de la casa para satisfacer la necesidad de consumir. Y bueno, hay consecuencias penales. Muchos se vuelven vendedores, el tráfico es un delito grave y como consecuencia van a la cárcel. Esto genera un nivel altísimo de estrés para familiares, amigos y conocidos de estos enfermos. En general, hay una destrucción tanto del consumidor como de su entorno cercano", puntualizó.Un problema visibleUnido a la presencia de drogas conocidas, en la nación caribeña se ha hecho más visible una sustancia denominada popularmente como "El químico" que, según el Minint, se trata de los llamados cannabinoides sintéticos.No obstante, a juicio del experto, es difícil decir con exactitud desde cuando "El químico" permanece en la mayor de las Antillas. "Lo que sí puedo asegurar es que, desde febrero del 2022, hay reportes de prensa que hablan sobre el intento de introducir esta sustancia en el país; evidentemente no lleva poco tiempo en la isla".En este sentido, además de la extensión de su empleo, se ha creado un mercado, por tanto, al menos desde hace dos o tres años, "se ha introducido subrepticiamente en distintos sectores de la sociedad y ya al comienzo de 2024 era un problema visible".En consideración del entrevistado, estas sustancias son más fáciles de introducir en la nación caribeña, porque las modificaciones en la estructura química del tetrahidrocannabinol, el principio activo de la marihuana, hacen que sea prácticamente indetectable y difícil de controlar por los organismos de seguridad en su introducción por las vías habituales.En Cuba, el Código Penal castiga la tenencia y tráfico de drogas ilícitas con penas que oscilan entre cuatro y 30 años de prisión, cadena perpetua y la condena de muerte. Asimismo, la isla tiene prevista la puesta en marcha este año de su Observatorio Nacional de Drogas con el fin de informar sobre el problema y monitorear su evolución en el país.

