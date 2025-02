https://noticiaslatam.lat/20250225/trump-dice-que-los-aranceles-a-mexico-y-canada-siguen-en-marcha-1161312614.html

Trump dice que los aranceles a México y Canadá "siguen en marcha"

Trump dice que los aranceles a México y Canadá "siguen en marcha"

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este 24 de febrero que mantiene su intención de imponer aranceles del 25% a los productos de México y Canadá... 25.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-25T00:12+0000

2025-02-25T00:12+0000

2025-02-25T00:12+0000

internacional

donald trump

méxico

canadá

eeuu

casa blanca

política

seguridad

claudia sheinbaum

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/15/1161262452_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_02f9d2c5f0f68cebe873e887212d672d.jpg

"Lo de los aranceles continuará a tiempo y como están programados y yo no culpo siquiera a los otros países que hicieron esto, yo culpo a nuestros propios líderes por permitir esto [...] Así que sí, los aranceles siguen", ahondó.Desde su campaña electoral, el presidente republicano amenazó con tomar represalias con sus vecinos regionales al acusarlos de no evitar el tráfico ilegal de drogas y los flujos migratorios hacia Estados Unidos. El país norteamericano se encuentra afectado por una crisis en el consumo de estupefacientes, en particular el fentanilo.Sin embargo, el pasado 3 de febrero, México y EEUU anunciaron la suspensión de los aranceles a los productos mexicanos. En un mensaje en redes sociales, la mandataria Claudia Sheinbaum dio a conocer un listado de acciones acordadas, entre ellas, reforzar la seguridad en la frontera que comparten ambos países.Por su parte, Trump comentó que, en una "conversación amistosa", había llegado a un acuerdo con su par de México para retrasar la implementación de aranceles del 25% a productos de ese país latinoamericano, con el fin de alentar a que se lleven a cabo negociaciones entre los dos Gobiernos.

https://noticiaslatam.lat/20250224/si-trump-pone-aranceles-a-la-medicina-exacerbara-la-presion-sobre-los-costos-medicos-en-eeuu-1161296470.html

https://noticiaslatam.lat/20250222/no-es-prudente-recurrir-a-medidas-proteccionistas-en-la-region-asiatica-ante-aranceles-de-trump-1161273041.html

méxico

canadá

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, méxico, canadá, eeuu, casa blanca, política, seguridad, claudia sheinbaum