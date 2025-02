https://noticiaslatam.lat/20250224/si-trump-pone-aranceles-a-la-medicina-exacerbara-la-presion-sobre-los-costos-medicos-en-eeuu-1161296470.html

Si Trump pone aranceles a la medicina, "exacerbará la presión sobre los costos médicos en EEUU"

Si Trump pone aranceles a la medicina, "exacerbará la presión sobre los costos médicos en EEUU"

Recientemente se reportó que el presidente estadounidense Donald Trump se reunió con empresarios de la industria farmacéutica y les advirtió que pronto...

Según informó Bloomberg, Trump advirtió a los empresarios que deberían apresurarse para trasladar la fabricación extranjera al país norteamericano. Ante ello, el Global Times advierte en una editorial que si bien el proyecto puede tener la intención loable de alentar la producción nacional, esta medida podría ocasionar consecuencias especialmente dramáticas.De acuerdo con la publicación, la política arancelaria contra los medicamentos importados golpeará especialmente a los fármacos genéricos, que representan alrededor del 90% de todas las recetas surtidas en Estados Unidos, según la Asociación de Medicamentos Accesibles. Los medicamentos genéricos —elaborados con la misma composición de uno de marca, pero a un precio menor— tienen márgenes de ganancia notoriamente bajos, lo que hace imposible que los fabricantes absorban los costos adicionales para amortiguar los aranceles.Además, ahonda el diario, dado que los medicamentos genéricos no son un negocio lucrativo, es poco probable que los aranceles propuestos por Trump estimulen la producción nacional, debido a la falta de interés de las empresas en construir nuevas instalaciones de fabricación para algo que no será redituable.Los medicamentos genéricos, con sus precios relativamente bajos, brindan protección médica esencial a numerosos de pacientes estadounidenses. Una vez que se impongan aranceles, los precios de los medicamentos genéricos importados inevitablemente aumentarán, advierte además la nota.El diario recuerda que según una encuesta que The Economist publicada en 2023, más de un tercio de los estadounidenses ha dejado de comprar los medicamentos que necesitan debido a los altos costos de los mismos. Así, estima que precios más altos de los genéricos exacerbarían este problema, afectando desproporcionadamente a las familias y a los pacientes de bajos ingresos."Las amenazas arancelarias de Trump, destinadas a revertir esta tendencia, desafían la lógica del mercado y es poco probable que logren los objetivos previstos", concluye el artículo.

