La postura actual de EEUU sobre Venezuela es "convenientemente ambigua"



Estas declaraciones se producen a poco de que se cumpla un mes de su visita a Caracas, donde sostuvo un encuentro directo con el presidente Nicolás Maduro. "Me reuní con él cara a cara, traté de tener una conversación en la que tuviéramos una relación diferente. (…) Estamos muy claros sobre el Gobierno venezolano y Maduro, pero Donald Trump es alguien que no quiere hacer cambios de régimen", expresó Grenell en una entrevista con The Epoch Times.El enviado especial destacó que el enfoque principal de Trump es fortalecer y prosperar a los estadounidenses, dejando de lado las intervenciones en otros gobiernos. ¿Normalización o pragmatismo?Aunque las declaraciones de Grenell podrían sugerir una posible normalización de relaciones, este escenario aún parece lejano, considera en entrevista con Sputnik Franco Vielma, sociólogo y analista del medio digital Misión Verdad. El analista destaca que la postura actual de Estados Unidos es "convenientemente ambigua", reconociendo de facto al presidente Maduro sin formalizar este reconocimiento.Un reconocimiento formal, según Vielma, podría tener repercusiones significativas en la política interna estadounidense. "Llevar las relaciones a una normalización en el presente podría trastocar seriamente la política, no de Gobierno, sino de Estado, de EEUU para con Venezuela", advierte.Además, para Vielma, un cambio en la postura hacia Venezuela podría generar tensiones con el Congreso estadounidense, que aprobó la llamada Ley Bolívar, la cual califica al gobierno de Maduro como "ilegítimo". "Seguramente Trump, tal como Biden, no quieren colisionar en la política de Estado, bipartidista, sobre Venezuela. Así que preferiría una relación fáctica, transaccional y pragmática con Caracas".La oposición venezolana a la derivaEn cuanto al impacto de estas negociaciones en la oposición venezolana, especialmente en figuras como María Corina Machado, Vielma observa una disminución en el respaldo estadounidense hacia estos sectores. Para el analista, mientras algunos líderes opositores reciben apoyo de figuras como Marco Rubio y Rick Scott, el sector MAGA, incluyendo a Grenell, parece mantener distancia, prefiriendo una relación práctica con Maduro. "Al menos por ahora, en el plano de las declaraciones y de los hechos, Trump no ha puesto el apoyo a los opositores venezolanos como una de sus prioridades", señala Vielma. Esta percepción se debe, en parte, a la visión de Trump sobre la oposición venezolana, a quienes considera "incapaces".Frente a este escenario, es poco probable que sectores opositores radicales opten por dialogar con el chavismo para evitar quedar marginados. "Para estos opositores, cualquier diálogo en este momento implica capitulación. Creo que ese momento aún no está cerca", sostiene Vielma. En su opinión, estos sectores preferirán mantener su estrategia actual, aunque esto pueda aumentar el escepticismo entre sus seguidores.La posible aproximación entre Trump y Maduro también podría influir en la postura de otros actores internacionales, como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos (OEA).Vielma anticipa que, aunque las relaciones entre Caracas y Washington seguirán siendo complejas y frías, este marco de relaciones fácticas y transaccionales enviará un mensaje claro a otros países: es posible relacionarse con Venezuela. "Así que otros gobiernos seguirán la tendencia, volviendo al estatus que había antes del desconocimiento a Maduro, de manera posterior a las últimas elecciones", predice."Es poco probable que se repita un escenario similar al de Juan Guaidó, pero esta vez con Edmundo González. Varios gobiernos retomarán la relación con Caracas basándose en el principio práctico de que Maduro es ‘quien atiende el teléfono en Miraflores’. Esta es la manera más elegante de salir de la trampa de la ruptura de relaciones y el desconocimiento de Maduro, ya que es un marco insostenible”, concluye.

