https://noticiaslatam.lat/20250219/la-guerra-narrativa-contra-venezuela-la-hace-un-medio-que-responde-al-capital-financiero-de-eeuu-1161233174.html

La guerra narrativa contra Venezuela la hace un medio que responde "al capital financiero de EEUU"

La guerra narrativa contra Venezuela la hace un medio que responde "al capital financiero de EEUU"

Sputnik Mundo

En un reciente informe, el medio estadounidense 'Bloomberg' publicó una encuesta que sugiere supuestamente que una porción significativa de ciudadanos... 19.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-19T20:30+0000

2025-02-19T20:30+0000

2025-02-19T20:31+0000

américa latina

venezuela

bloomberg

donald trump

nicolás maduro

eeuu

💬 opinión y análisis

medios

medios de comunicación

periodismo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/13/1149870754_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43a1b0bcdc20571aa297b7b64da7902d.jpg

Este hallazgo ha suscitado diversas reacciones en la región, especialmente en Venezuela, donde analistas políticos cuestionan tanto la veracidad de los datos como las intenciones detrás de su difusión.Ernesto Cazal, analista político e investigador del think tank venezolano Misión Verdad, observa en diálogo con Sputnik que la publicación de esta encuesta no es un hecho aislado, sino que forma parte de "una estrategia más amplia de modelaje de la opinión pública en América Latina", dirigida a legitimar posibles acciones intervencionistas por parte de Washington. Sin embargo, subraya que existe "un desfase entre lo que publica este medio y la política exterior que, hasta ahora, ha mostrado la administración Trump con respecto a Venezuela". Acusaciones sin pruebasCazal explica que las "operaciones psicológicas" son herramientas utilizadas para influir en la percepción de la población y que, en el caso venezolano, éstas han sido continuas y se intensifican en momentos de mayor tensión política.Estas operaciones buscan trasladar la responsabilidad de eventos violentos o crisis hacia el Estado venezolano, creando una narrativa que justifique acciones en su contra. Cazal menciona casos donde se ha intentado responsabilizar a las fuerzas de seguridad venezolanas por muertes de civiles durante protestas, cuando investigaciones forenses posteriores han demostrado lo contrario.La encuesta citada —que indica un supuesto apoyo latinoamericano a una intervención militar en Venezuela— es vista por Cazal como parte de esta estrategia de construcción de narrativas para seguir promoviendo la percepción negativa contra el gobierno venezolano.La repetición constante de estas narrativas, asegura, ha llevado a que sectores de la población, incluso dentro de Venezuela, adopten estas percepciones como realidad.El investigador recalca que ha sido precisamente la intervención de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la que ha traído de vuelta al debate público cómo el financiamiento de medios y organizaciones no gubernamentales sirven para motorizar agendas alineadas con los intereses estadounidenses en la región.Cazal señala que este financiamiento pone en entredicho la independencia de los medios que se autodenominan "independientes"."Esta dependencia financiera influye en la línea editorial de estos medios, orientándolos hacia la promoción de narrativas que favorecen intervenciones o cambios de régimen en países como Venezuela. La supuesta independencia se ve comprometida cuando los recursos provienen de agencias con claros intereses geopolíticos", explica.La necesidad de un periodismo independienteFrente a este panorama, Cazal aboga por una redefinición del concepto de periodismo independiente. Considera que es fundamental que los medios sean transparentes respecto a sus fuentes de financiamiento y los intereses que representan.Cazal concluye que la verdadera independencia periodística se logra cuando los medios priorizan el interés público sobre agendas privadas o gubernamentales. Esto implica, dice, un compromiso con la verdad y una resistencia a las presiones externas que buscan manipular la información para servir a intereses particulares.

https://noticiaslatam.lat/20250212/washington-subvenciono-ongs-en-venezuela-para-fabricar-una-crisis-de-gobernabilidad-1161118036.html

https://noticiaslatam.lat/20250210/son-unos-pillos-el-oficialismo-venezolano-insiste-en-que-la-oposicion-robo-a-la-usaid-1161094785.html

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

venezuela, bloomberg, donald trump, nicolás maduro, eeuu, 💬 opinión y análisis, medios, medios de comunicación, periodismo, política, usaid