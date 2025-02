https://noticiaslatam.lat/20250225/criticas-por-clases-de-nahuatl-en-la-cdmx-denotan-una-profunda-ignorancia-y-un-profundo-desprecio-1161312252.html

Críticas por clases de náhuatl en la CDMX denotan "una profunda ignorancia y un profundo desprecio"

"Deberían enseñar expresión oral y escrita en las escuelas. ¿El náhuatl qué?", "Me parecería mejor que enseñaran español, inglés y matemáticas", "¿Para qué chingados quieren aprender a hablar náhuatl? Aprendan a hablar, leer, escribir y entender el español primero", fueron algunos de los comentarios surgidos en redes sociales tras el anuncio de que en 78 secundarias de la Ciudad de México se impartiría el náhuatl. Fue el pasado 21 de febrero cuando la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, visitó uno de los planteles donde será impartida como materia optativa. "Estas lenguas son un testimonio de la grandeza y la historia de los pueblos de México, especialmente el náhuatl, que es la lengua originaria hablada en nuestra ciudad y es la lengua más hablada en la ciudad y en nuestro país", sentenció la mandataria capitalina. ¿Por qué causó indignación?En entrevista con Sputnik, Eduardo López Bravo, creador del podcast Patria Bajo Asedio —en el cual se abordan pasajes históricos del país—, señala que el mal recibimiento que hubo hacia la iniciativa del Gobierno capitalino es "lamentable, pero hasta cierto punto era esperable". Datos presentados por el Gobierno mexicano indican que, en el país, 7 millones de personas tienen una lengua materna distinta al español, además de que en el territorio hay 68 lenguas indígenas vivas. A pesar de que millones de personas en México hablan estas lenguas, se ha perdido su práctica con el paso del tiempo. Según un estudio realizado por el Colegio de México y el cual fue citado por Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencias y Humanidades, el 15,4% de los mexicanos hablaba alguna lengua indígena en el año 1900, mientras que para el 2000, la cifra se redujo al 7,1%; para el 2020 el porcentaje fue del 6,2%. Así, la tasa de pérdida intergeneracional —que calcula cuántos hijos de madres hablantes de una lengua no replican su uso— se tasa en 40%, mientras que la del español es del 0%. "Cada lengua es una historia"Al respecto, López Bravo señaló que las respuestas ante la iniciativa de fomentar el náhuatl en algunas secundarias es una derivación de las propias políticas incentivadas en México durante gobiernos pasados, los cuales implementaron una política de castellanización, dejando de lado a los pueblos originarios, sus lenguas, sus usos y costumbres. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2022) del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala que 28% de la población indígena de 12 años o más, manifestó haber sido víctima de discriminación. De este grupo, el 31.4% refiere que el motivo de la discriminación es hablar su lengua materna.El especialista recuerda que incluso hoy en día el español no es el idioma oficial mexicano.

