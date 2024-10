https://noticiaslatam.lat/20241005/brugada-asume-el-mando-de-la-ciudad-de-mexico-debemos-frenar-la-gentrificacion--video-1158027413.html

Brugada asume el mando de la Ciudad de México: "Debemos frenar la gentrificación" | Video

Clara Brugada asumió este 5 de octubre la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el segundo cargo político más importante de este país latinoamericano... 05.10.2024, Sputnik Mundo

La militante del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ofreció un discurso en el que prometió frenar la gentrificación de la capital mexicana, luchar por los derechos de las mujeres, combatir la corrupción y mantener la reducción de inseguridad que, dijo, se logró durante la Administración de su antecesora, Claudia Sheinbaum. "Esta es la ciudad de la política social y libertaria", dijo Brugada, quien recordó que fue en esta capital de 9,2 millones de habitantes donde inició el programa de pensiones para los adultos mayores en el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de este siglo, así como muchas políticas más de corte progresista. "Aquí nació la esperanza", comentó Brugada, al rememorar el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en 1997, como parte de un movimiento de "insurgencia democrática". Sus palabras también evocaron a las marchas para frenar la guerra contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y a la democratización de la ciudad, que pasó de ser gobernada por regentes designados por los presidentes en turno a jefes de Gobierno electos por voto popular."Gobernaré con pasión y cariño para la ciudad, gobernaré con la pasión y el corazón de la fuerza del pueblo, con la responsabilidad en el presente y el compromiso con las generaciones futuras", dijo Brugada, quien fue alcaldesa de Iztapalapa, una de las demarcaciones más pobladas del país, con más de 1,8 millones de habitantes."No tenemos derecho a fallar, soy una mujer que persevera, que conoce el significado de luchar, que no se detiene ante la adversidad, he caminado y seguiré caminando las calles para escuchar a este gran pueblo de la ciudad de México", agregó."Feminista, anticlasista y antirracista"La nueva Jefa de Gobierno comentó que trabajará en equipo con los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México "para atender juntos los temas que afectan a los ciudadanos". "Vamos a cogobernar esta ciudad desde los territorios sin importar su origen partidario", dijo la también economista, quien inició su carrera política en organizaciones populares, principalmente en el oriente de la urbe.La gobernante dejó claro que la ciudadanía optó por un Gobierno "feminista, anticlasista y antirracista" y por un proyecto decidido a cambiar desigualdades, sociales, territoriales y de género.Brugada reconoció el trabajo de Sheinbaum, su antecesora en el cargo, quien, dijo, logró "recuperar la ciudad del crimen" y ponerla a la vanguardia en movilidad, sustentabilidad, educación y consolidarla como una potencia económica. Brugada dijo que el proyecto político que comenzó hace muchos años desde la izquierda permitió que una mujer ocupe hoy la Presidencia de la República y "que una servidora formada en el trabajo comunitario y habitante de una de las colonias más pobres de la ciudad hoy asuma la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México"."Una revolución pendiente en la historia es la revolución de las mujeres", añadió. "Una revolución que deje huella y que perdure en el tiempo, una revolución cultural profunda que nunca más podrá ser silenciada, una revolución de las mujeres que lucha por la libertad, la justica y la felicidad de todas porque recordemos que ninguna mujer será libre hasta que todas seamos libres", concluyó.La dirigente también dijo que su gobierno no permitirá la corrupción inmobiliaria y se evitará la "expulsión" de los habitantes de la ciudad, fortaleciendo políticas de acceso a la vivienda.

