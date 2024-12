https://noticiaslatam.lat/20241210/la-historia-de-la-mexicana-que-logro-introducir-el-nahuatl-al-traductor-de-google--video--1159627127.html

La historia de la mexicana que logró introducir el náhuatl al traductor de Google | Video

La historia de la mexicana que logró introducir el náhuatl al traductor de Google | Video

10.12.2024

américa latina

🎭 arte y cultura

💬 entrevistas

méxico

google

chatgpt

sociedad

"Yo le estaba respaldando su información a su mamá, en el teléfono y demás, pero ella me preguntó si también se podría proteger su cultura y yo, la verdad, no supe qué decirle". Así fue como empezó el camino de Gabriela Salas por integrar al traductor de Google la lengua náhuatl. En entrevista con Sputnik, la joven recordó que fue gracias a la pregunta de su madre que comenzó a interesarse por rescatar las lenguas originarias con ayuda de las nuevas tecnologías. "Puedo proteger mi cultura"Originaria de una localidad llamada Puerto del Caballo, perteneciente al municipio de Chapulhuacán, Hidalgo, en el centro del país latinoamericano, Gabriela tenía en mente estudiar medicina y especializarse como ginecóloga para seguir con el legado de su abuela, quien fue partera. Sin embargo, el contexto familiar llevó a Gabriela a estudiar en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT), que quedaba cerca de su hogar, en donde eligió la carrera de Tecnologías de la Información. Y aunque su plan era estudiar un año para poder empezar a trabajar, la joven comenzó a enamorarse de su carrera. "Empecé a estudiar por mi propia cuenta y siempre me dije: esto es lo que más me gusta y me involucré mucho en la programación", señaló. Fue en 2022 cuando Gabriela comenzó a aterrizar sus ideas de cómo preservar parte de su cultura y la lengua náhuatl, heredada por su madre, con ayuda de la inteligencia artificial. Así, Gabriela comenzó a crear su propio traductor y no solo aplicó su conocimiento en las tecnologías y la programación, sino que la joven comenzó a tocar puertas, a dar charlas y a participar en conferencias en donde explicaba su idea de proteger las lenguas originarias mediante la IA. "No tenía éxito porque lo veían imposible", contó la joven, quien actualmente cursa un Máster en Ciencia de Datos en la Universidad Politécnica de Madrid. Sin embargo, a inicios de 2023, Gabriela comenzó a colaborar de forma externa con Google, el principal buscador de internet, en donde hizo auditorias tecnológicas y dio retroalimentación a aplicaciones de la empresa. "Al menos dejé un camino"Gabriela, quien actualmente tiene 28 años, señaló durante la entrevista con Sputnik que por momentos se sintió desanimada al estudiar la carrera de Tecnologías de la Información ya que había pocas mujeres en este rubro, además de misognia. "Tuve la oportunidad de demostrarles que que nosotras podemos hacerlo", sentenció la joven, quien desde hace más de seis años es también mentora de niñas interesadas en la ciencia y la tecnología. Ejemplo en su tierra... y en el mundo"México es uno de los países con más riqueza en las lenguas y cultura", aseveró Gabriela durante la charla con Sputnik.Y la lucha por preservar su cultura la ha llevado a ser visible no solo en su país, sino en el mundo. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta el 2020, en México 7 millones 364.645 personas de 3 años y más de edad hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6% de la población total. Las más habladas son: el náhuatl, el maya y tseltal.En el caso del náhuatl, dicha lengua tiene alrededor de 1,6 millones de hablantes, la mayoría mujeres. Según el INEGI, las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena son: Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y Campeche.

méxico

