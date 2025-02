https://noticiaslatam.lat/20250224/rusia-insiste-en-solucion-al-conflicto-ucraniano-que-contemple-eliminacion-de-las-causas-1161300265.html

Rusia insiste en una solución al conflicto ucraniano que contemple la eliminación de las causas

Rusia insiste en una solución al conflicto ucraniano que contemple la eliminación de las causas

MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov reivindicó nuevamente la búsqueda de una solución a la crisis ucraniana que elimine las... 24.02.2025

Las causas del conflicto ucraniano, precisó, son la expansión de la OTAN, el golpe de Estado en Ucrania y la renuncia del grupo occidental al cumplimiento de los Acuerdos de Minsk. Ahora, subrayó, las tareas pendientes son parar el expansionismo de la OTAN y restablecer "los derechos de la población rusófona en Ucrania que han sido literalmente pisoteados". "Sin esto no habrá una solución duradera", enfatizó. Riabkov insistió en que los motivos del inicio de la operación militar rusa están a la vista y "no pudo no comenzar". Hoy por hoy, dijo, "podemos registrar la intención de los estadounidenses de avanzar hacia un pronto alto el fuego. Un alto el fuego, indicó, no es una solución y Rusia tiene otros planteamientos que lo dijo sin ambigüedades el presidente Vladímir Putin y reiteró con absoluta claridad la delegación rusa en la reciente reunión con Estados Unidos en Arabia Saudita. El 18 de febrero, las delegaciones oficiales de Rusia y de EEUU se reunieron por primera vez en Arabia Saudita para buscar la normalización de las relaciones entre las dos grandes potencias, concretar la primera cumbre entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, y facilitar posibles negociaciones para resolver el conflicto ucraniano. Las dos potencias acordaron crear un clima favorable para la completa reanudación de la cooperación bilateral en distintos ámbitos de interés común, así como levantar las barreras artificiales que afectan el funcionamiento de sus embajadas y otras instituciones diplomáticas, y conformar un grupo de trabajo de alto nivel para comenzar a resolver la crisis ucraniana. El encuentro en Arabia Saudita se produjo casi una semana después de la primera conversación telefónica que mantuvieron Putin y Trump en la que abordaron Ucrania, Oriente Medio, el intercambio de presos, el programa nuclear iraní y el estado de las relaciones entre Washington y Moscú.

