https://noticiaslatam.lat/20250224/rusia-advierte-que-eeuu-no-da-senales-de-buscar-extender-tratado-de-armas-nucleares-1161301194.html

Rusia advierte que EEUU no da señales de buscar extender tratado de armas nucleares

Rusia advierte que EEUU no da señales de buscar extender tratado de armas nucleares

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, aseguró que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, hasta la fecha no... 24.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-24T10:51+0000

2025-02-24T10:51+0000

2025-02-24T10:51+0000

internacional

tratado de no proliferación nuclear (npt)

serguéi riabkov

eeuu

seguridad

donald trump

tratado de reducción de armas estratégicas (start)

armas nucleares

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/16/1159208352_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_8e7e8a471fa08b337ba6a2a26046adc1.jpg

Riabkov precisó que durante el primer mandato presidencial de Trump, entre 2017 y 2021, el diálogo sobre este asunto no fue muy productivo."El tema relacionado con la prolongación del acuerdo hoy por hoy no es muy prometedor porque se agota el tiempo para el vencimiento formal de este documento", agregó.El viceministro advirtió que sigue en el aire un nuevo tratado de armas nucleares o la prórroga de lo que contempla el actual acuerdo.Riabkov sostuvo que hasta ahora no se perfilan cambios en la posición de Washington que permitan reanudar las negociaciones sobre la estabilidad estratégica.El tratado START III de armas nucleares, el único acuerdo de control de armamento que vincula a Rusia y Estados Unidos, expira el 5 de febrero de 2026.El pacto nuclear limita los arsenales de las dos potencias a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas de misiles balísticos intercontinentales, desplegados y en reserva.Moscú puso pausa en febrero de 2023 a su participación en el tratado START III para evaluar las armas nucleares de los aliados de EEUU en la OTAN con este tipo de armamento, como Francia y el Reino Unido, que están fuera de todo escrutinio.Francia y el Reino Unido tendrían juntos más de 500 ojivas nucleares, de acuerdo con estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz. Washington también tiene diseminadas sus armas nucleares en los territorios de varios países europeos, en concreto en Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Italia y otros, según revelaron varios medios.Algunos expertos alertaron que ante la falta de un nuevo acuerdo, EEUU y Rusia tendrían las manos libres para aumentar sus arsenales nucleares por encima de las 1.550 ojivas.

https://noticiaslatam.lat/20250210/rusia-asegura-que-esta-abierta-a-dialogo-con-eeuu-sobre-las-armas-estrategicas-1161087510.html

https://noticiaslatam.lat/20250205/que-no-pueda-tener-un-arma-nuclear-trump-llama-a-trabajar-en-un-acuerdo-nuclear-pacifico-con-iran-1161007174.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

tratado de no proliferación nuclear (npt), serguéi riabkov, eeuu, seguridad, donald trump, tratado de reducción de armas estratégicas (start), armas nucleares