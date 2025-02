https://noticiaslatam.lat/20250205/que-no-pueda-tener-un-arma-nuclear-trump-llama-a-trabajar-en-un-acuerdo-nuclear-pacifico-con-iran-1161007174.html

"Que no pueda tener un arma nuclear": Trump llama a trabajar en un acuerdo nuclear pacífico con Irán

"Que no pueda tener un arma nuclear": Trump llama a trabajar en un acuerdo nuclear pacífico con Irán

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desea alcanzar "un acuerdo de paz nuclear verificado" con Irán, que le permita al país persa... 05.02.2025, Sputnik Mundo

El mandatario publicó en la red social Truth Social que las informaciones de que EEUU e Israel supuestamente van a "hacer a Irán volar en pedazos son muy exageradas". El presidente señaló que desea que "Irán sea un país grande y exitoso, pero que no pueda tener un arma nuclear". El 4 de febrero, Trump firmó una orden ejecutiva que restablece la máxima presión sobre Irán y la cual espera no tener que utilizar demasiado. El líder estadounidense señaló que Teherán "está demasiado cerca" de crear un arma nuclear, pero no descartó contactos con las autoridades del país. En 2015, Irán y seis mediadores internacionales —Rusia, EEUU, el Reino Unido, China, Francia y Alemania— firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y comenzó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado. Un año después, Teherán respondió con una reducción gradual del cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del PAIC, renunciando, en particular, a las limitaciones en las investigaciones nucleares y en el nivel de enriquecimiento del uranio. En abril de 2021, las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron en Viena negociaciones para restablecer el pacto nuclear, pero en marzo de 2022 las consultas se estancaron y desde entonces no se han retomado.

