https://noticiaslatam.lat/20250224/putin-llama-a-aumentar-el-nivel-de-confianza-entre-rusia-y-eeuu-1161311004.html

Putin llama a "aumentar el nivel de confianza" entre Rusia y EEUU

Putin llama a "aumentar el nivel de confianza" entre Rusia y EEUU

Sputnik Mundo

SPUTNIK (Moscú) — Rusia y Estados Unidos deben dar el primer paso para aumentar la confianza mutua con el fin de resolver el conflicto en Ucrania, declaró el... 24.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-24T22:12+0000

2025-02-24T22:12+0000

2025-02-24T22:12+0000

internacional

vladímir putin

ucrania

eeuu

moscú

donald trump

política

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/18/1161311166_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_5b60dc86cb05a89235d88ae571e0faf1.jpg

El presidente informó que aún no ha discutido a fondo la resolución del conflicto en Ucrania con su homólogo estadounidense, Donald Trump. "En la conversación telefónica (con Trump) y en la reunión en Riad, tocamos el tema del conflicto ucraniano, pero no lo discutimos en profundidad. Solo acordamos que abordaremos esta cuestión", indicó.Además, el mandatario precisó que Zelenski "se metió en un callejón sin salida con un decreto que prohibía las negociaciones con Rusia".Entre otras cosas, el presidente ruso enfatizó que el líder ucraniano "está evitando las negociaciones" sobre la paz. "Si quieren volver, pueden hacerlo"Por otra parte, el mandatario ruso dijo que su país no se opondrá si Europa quiere reanudar los contactos con Moscú. Al mismo tiempo, subrayó que los países europeos no tienen derecho a exigirle nada a Rusia."Probablemente nadie pueda exigir nada, especialmente a Rusia. Que (los países europeos) se lo exijan a otros", agregó.

ucrania

eeuu

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, ucrania, eeuu, moscú, donald trump, política, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania