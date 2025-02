https://noticiaslatam.lat/20250223/rusia-libera-2-localidades-y-abate-hasta-985-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1161292233.html

Rusia libera 2 localidades y abate hasta 985 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia libera 2 localidades y abate hasta 985 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Novoandréyevka y Ulaklí, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar... 23.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-23T12:11+0000

2025-02-23T12:11+0000

2025-02-23T12:11+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

ucrania

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/17/1161291821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c815cbe1c19cfd12266e86ce3d4d162b.jpg

De acuerdo con el ministerio, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 365 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.Mientras tanto, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 150 efectivos. Asimismo, el grupo Dniéper causó hasta 85 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 30 militares."Fuerzas rusas asestaron golpes contra infraestructuras de aeródromos militares, lugares de reunión de mandos ucranianos, así como de entrenamiento de operadores de drones, depósitos de combustible y puntos de despliegue temporal de las unidades ucranianas en 142 zonas", señalan desde el organismo castrense.Las tropas rusas alcanzaron dos vehículos blindados de transporte de tropas М113, un obús M777, todos de fabricación estadounidense, así como un vehículo blindado de transporte de tropas VAB francés. La defensa antiaérea rusa derribó cuatro bombas guiadas Hammer, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars y 73 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial de Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.En junio pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

https://noticiaslatam.lat/20250222/putin-senala-que-rusia-seguira-mejorando-sus-capacidades-de-combate-para-garantizar-la-soberania-1161288420.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania