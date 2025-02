https://noticiaslatam.lat/20250223/el-kremlin-territorios-cuyos-ciudadanos-decidieron-unirse-a-rusia-no-seran-vendidos-1161293234.html

El Kremlin: territorios cuyos ciudadanos decidieron unirse a Rusia "no serán vendidos"

El Kremlin: territorios cuyos ciudadanos decidieron unirse a Rusia "no serán vendidos"

MOSCÚ (Sputnik) — Los territorios cuyos ciudadanos decidieron adherirse a Rusia "no serán vendidos", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Además... 23.02.2025, Sputnik Mundo

Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie, se adhirieron a Rusia del 23 al 27 de septiembre de 2022, tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.El Kremlin cree que hoy en día ningún organismo es capaz de sustituir a la ONULa ONU ahora no puede ser remplazada por ningún organismo, los países no logran ponerse de acuerdo sobre la creación de una alternativa a ella, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.De esa manera, el político comentó la iniciativa de varios senadores republicanos estadounidenses de que EEUU se retirara de la ONU.Según el portavoz del Kremlin, resulta mejor "pensar en cómo aumentar esta eficiencia en lugar de pensar en cómo eliminar esa organización".El pasado 4 de febrero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para reevaluar la participación del país en la ONU, afirmando que la organización está mal administrada y no cumple con su función.Trump firmó antes una orden ejecutiva para retirar al país de la Organización Mundial de la Salud, argumentando que esta es ineficiente, está politizada y exige demasiado financiamiento de EEUU.A principios de mes, el mandatario de EEUU firmó también una orden para dejar de financiar la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, para la salida de su país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y para el inicio de una investigación de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

