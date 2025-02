https://noticiaslatam.lat/20250220/zajarova-desconcertada-por-la-autodenominacion-de-macron-como-garante-de-la-paz-en-europa-1161245885.html

Zajárova desconcertada por la autodenominación de Macron como "garante" de la paz en Europa

Zajárova desconcertada por la autodenominación de Macron como "garante" de la paz en Europa

20.02.2025

La víspera, tras la segunda cumbre informal de varios líderes de la Unión Europea (UE) y Canadá sobre Ucrania en París, Macron expresó en la red social X su deseo de que haya una paz duradera y sólida en Ucrania. Además, destacó que apoya al país y que asumirá todas las responsabilidades necesarias para garantizar la paz y la seguridad en Europa, subrayando que este es un interés fundamental para Francia y que él se considera su garante. Al mismo tiempo, Volodímir Zelenski, que en los últimos años ha sostenido que Ucrania está defendiendo a Europa de Rusia, señaló que él es "el líder de cualquier negociación", agregó Zajárova. En referencia a las cumbres informales de la Unión Europea (UE) celebradas en Francia, el experto político Georg Spottle comenta a Sputnik, que las organizan "en vano". La decisión sobre Ucrania será tomada por Rusia y EEUU aun sin su participación, explica su postura.Incluso dentro de la comunidad no hay unanimidad de opiniones, subraya el experto, añadiendo que países como Hungría, Eslovaquia e Italia no están dispuestos a continuar incondicionalmente el conflicto. Además, Trump podría impedir que Europa apoye en solitario a Ucrania, al amenazar con la retirada de Washington de la OTAN, opina. "La cuestión de la paz parece ser un asunto entre Vladímir Putin y Donald Trump", concluye Spottle.El 19 de febrero, Macron celebró la segunda cumbre informal de varios líderes de la UE para examinar la situación en Ucrania a la luz de las negociaciones entre funcionarios rusos y estadounidenses en Riad, Arabia Saudita. La primera reunión tuvo lugar el día 17 en París y contó con la participación de los líderes de Alemania, Polonia, Italia, Dinamarca y el secretario general de la OTAN. Según los medios, los líderes intentaron desarrollar una posición unificada de la UE sobre el conflicto ucraniano, incluido el posible despliegue de tropas occidentales en el país, pero no se tomó ninguna decisión al respecto.

