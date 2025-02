https://noticiaslatam.lat/20250220/trump-declara-su-intencion-de-revivir-el-acuerdo-con-ucrania-sobre-minerales-criticos-1161243629.html

Trump declara su intención de revivir el acuerdo con Ucrania sobre minerales críticos

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que planea cerrar un acuerdo con Ucrania sobre minerales críticos después de que... 20.02.2025

Agregó que las autoridades de Ucrania trataron con rudeza al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante su primera visita al país, negándose a firmar el acuerdo. Según el líder estadounidense, Zelenski "estaba durmiendo y no estaba disponible" cuando Bessent llegó a Kiev tras un largo viaje en tren para reunirse con él. Kiev "en mayor o menor medida" estaba de acuerdo de firmar el tratado con Washington sobre minerales críticos, prosiguió. Trump acusó antes al Gobierno ucraniano de bloquear un acuerdo que garantizaba el acceso estadounidense a metales de tierras raras a cambio de asistencia financiera y militar. En un discurso en una cumbre de inversiones en Miami, el mandatario indicó que el "no muy exitoso humorista Zelenski convenció a EEUU de gastar 350.000 millones de dólares en una guerra que no se podía ganar". Además, subrayó que Europa recibía compensaciones, mientras que EEUU simplemente enviaba dinero a Ucrania. El 3 de febrero, Trump declaró que Washington esperaba garantías de Kiev sobre el suministro de metales de tierras raras a cambio de ayuda financiera y militar. El 14 de febrero, el periódico The Washington Post, citando a congresistas, informó que funcionarios estadounidenses propusieron a Zelenski en una reunión en Múnich la firma de un documento que otorgaría a EEUU derechos sobre el 50% de los recursos minerales aún sin explotar en Ucrania. Sin embargo, al día siguiente, el propio Zelenski confirmó que rechazó la oferta del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance.

