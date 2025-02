https://noticiaslatam.lat/20250219/un-papelon-internacional-la-difusion-de-la-libra-le-saldria-caro-a-milei-1161217186.html

"Un papelón internacional": la difusión de la $Libra le saldría caro a Milei

"Un papelón internacional": la difusión de la $Libra le saldría caro a Milei

El Gobierno argentino atraviesa sus horas más dramáticas tras el escándalo suscitado por la estafa vinculada a la criptomoneda LIBRA, que tuvo como principal difusor al presidente Javier Milei. En medio de un clima signado por la incertidumbre, un sector de la oposición presentó dos pedidos de juicio político que, si bien lucen de improbable concreción, exhiben el alcance inusitado del episodio.La primera solicitud de remoción del mandatario fue presentada por el peronismo, englobado en el bloque Unión por la Patria. "El presidente se tiene que hacer cargo de lo que hizo y dar explicaciones", dijo Germán Martínez, el presidente del espacio, en conferencia de prensa. La segunda convocatoria fue impulsada por un sector de la denominada "oposición dialoguista", que incluye legisladores que, meses atrás, habían decidido acompañar al Ejecutivo para la aprobación de su emblemática "Ley Ómnibus".El posicionamiento de los bloques ajenos al oficialismo está lejos de ser homogénea: antes de avanzar en un juicio político, otros espacios autopercibidos "moderados" consideraron atinado primero crear una comisión investigadora. No obstante, la profunda atomización en la que está sumida el Parlamento atenta contra la concreción de cualquiera de dichas iniciativas.El virtual alivio que podría significar para el oficialismo la fragmentación legislativa tiene patas cortas. El PRO —partido político liderado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y el principal aliado del Gobierno— publicó un comunicado en el que resalta: "no estamos a favor de un juicio político en esta instancia". La última palabra generó estupor en el oficialismo.La aritmética parlamentaria juega a favor de Milei. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados —provisoriamente acéfala por una feroz interna en el Gobierno— está integrada por 31 miembros de diversos espacios. Dado que la emisión de dictámenes exige el apoyo de 17 legisladores, su aprobación luce vidriosa.El daño institucional"El Gobierno atraviesa su peor crisis con un escándalo que deriva en una fuerte degradación institucional cuyo alcance no conocemos", dijo a Sputnik el politólogo Santiago Giorgetta. El experto se refirió al centenar de denuncias radicadas en la Argentina y a la investigación abierta en el FBI (Buró Federal de Investigaciones) estadounidense: "esto ya trascendió las fronteras y es un papelón internacional", aseveró.Consultado acerca de las iniciativas impulsadas por la oposición, el investigador señaló que dichos espacios "estaban obligadas a pedir el juicio político, más allá de que sea casi imposible que se concrete. Pero es importante porque llega como respuesta a su electorado, que exigía una respuesta a la altura de la magnitud del caso".Según el consultor, el alcance de las reprimendas impulsadas por el Congreso puede limitarse a un capítulo menos costoso para el Ejecutivo pero no por ello irrelevante: la quita de las facultades extraordinarias que el Parlamento le cedió en virtud del contexto de crisis en el cual asumió Milei. "Lo único viable que podría hacer es dar de baja las facultades, que se habían asignado en otro contexto y que ahora lucen casi inexplicables", remarcó el analista.El peor pecadoDe acuerdo a Giorgetta, el foco debería estar puesto —más que en un improbable juicio político— en un costo prácticamente irremediable para el presidente: "lo más grave es que, al difundir una estafa, Milei perdió su principal activo que era la transparencia y su diferenciación de la 'casta política' a la que buscaba combatir", apuntó Giorgetta.En espejo, la magnitud del escándalo que atraviesa la Casa Rosada podría cohesionar a la oposición prácticamente acéfala: "si esto deriva en una mayor unidad de los sectores críticos, el oficialismo va a tener un escenario mucho más complejo para gobernar", afirmó el experto.En un marco de tal incertidumbre, para Giorgetta el inmediato ganador es el expresidente Macri, cuya figura lucía esmerilada con el advenimiento del libertario. Para el analista, en vista de las elecciones de medio término en la que el Ejecutivo buscaba cooptar al PRO, el episodio "va a posibilitar que Macri tenga mucho mayor margen de negociación para presionar al Gobierno".

