"Arrodillados no somos patria": Petro lamenta falta de apoyo en Colombia ante hostilidades de EEUU

"Arrodillados no somos patria": Petro lamenta falta de apoyo en Colombia ante hostilidades de EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó a la prensa y a las élites económicas de su país por la reacción que manifestaron tras su respuesta al

"Me tocó devolver dos aviones de Trump, me criticó fue mi prensa, mi gente rica, mientras a México, la prensa de México y la gente rica de México abrazó a la presidenta [Claudia Sheinbaum], aseveró el líder de Colombia Humana durante el encuentro de gobernadores que se realizó en Villa de Leyva, al noreste de Bogotá. Además, el presidente lamentó que las y los colombianos están "tan acostumbrados a arrodillarnos a la política gringa que, entonces, nos pareció terrible que el presidente de la república devolviera dos aviones llenos de colombianas (...) encadenados, como si no hubiéramos luchado contra la esclavitud"."Como si los liberales de 1850, que fue cuando apareció el partido liberal, no hubieran levantado como su principal bandera la que tenía Bolívar y se había quedado ensuciada y escondida, la libertad de los esclavos", sentenció. A finales de enero, Estados Unidos y Colombia habían entrado en un impasse luego de que Washington impusiera aranceles del 25% a todos los productos colombianos que pretendieran entrar al mercado estadounidense, una medida que tomó Trump como represalia por la negativa del presidente Gustavo Petro a recibir vuelos con personas migrantes irregulares procedentes de Estados Unidos.

