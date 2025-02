https://noticiaslatam.lat/20250218/yo-no-lo-promocione-lo-difundi-milei-se-deslinda-del-escandalo-de-las-criptomonedas-1161201429.html

"Yo no lo promocioné, lo difundí": Milei se deslinda del escándalo de las criptomonedas | Video

"Yo no lo promocioné, lo difundí": Milei se deslinda del escándalo de las criptomonedas | Video

Sputnik Mundo

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente argentino, Javier Milei, negó su responsabilidad en las millonarias pérdidas que generó la criptomoneda $Libra...

$Libra es un token cripto sin garantías de valor real que tenía la mayoría de su circulante concentrado en tres billeteras y cuyo dominio se creó el mismo 14 de febrero, tras el cierre de los mercados. Javier Milei publicó un mensaje en sus redes alentando la creación de la moneda, que serviría para financiar proyectos en el país y que en sitios especializados como DexScreener se sigue presentando con el nombre del mandatario argentino. El presidente tuvo que reconocer su error en la madrugada del 15 de febrero y borró su publicación, cuando el valor de $Libra, que funciona dentro de una red basada en tecnología de cadena de bloques (blockchain) y que se caracteriza por basarse en un mecanismo especulativo de alto riesgo, ya se había desplomado en su cotización. Se estima que unas 40.000 personas perdieron millones de dólares en pocas horas a partir de la publicidad de Milei en torno a la moneda digital $Libra, aunque el mandatario afirma que fueron 5.000. "Yo no tengo nada que ocultar, puedo hablar tranquilamente. Por lo tanto no tengo problemas de dar la cara. Me parece que los compromisos hay que cumplirlos, eso de que cuando hay un ruido, no cumplir, significa que hay algo que esta sucio", se atajó Milei. Asimismo, echó culpas a la "política tradicional", de quienes afirmó que "están nerviosos", porque le favorecen las encuetas de cara a las elecciones legislativas de medio término que se realizan este año. En la entrevista, Milei reconoció su vínculo con Hayden Davis -creador del token-, a quien llegó a recibir en la Casa Rosada, aunque negó haber cobrado por difundir la criptomoneda. El hecho generó una ola de juicios contra el presidente argentino, tanto en la justicia local como en la estadounidense, y pedidos de juicio político en el Congreso.

