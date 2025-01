https://noticiaslatam.lat/20250118/prisionero-admite-que-en-el-reino-unido-y-francia-los-ucranianos-se-consideran-personas-inferiores-1160580661.html

Prisionero admite que en el Reino Unido y Francia los ucranianos se consideran personas inferiores

MOSCÚ (Sputnik) — Los habitantes del Reino Unido y de Francia consideran a los ucranianos como personas inferiores, relató un guardia fronterizo de las Fuerzas... 18.01.2025, Sputnik Mundo

Para el guardafronteras, en su opinión, "es difícil encontrar un lenguaje común con los países europeos". El prisionero, quién fue entrenado en la base militar británica de Warcope y el principal centro de capacitación del Ejército francés en La Courtine, admitió que el nivel de preparación en estos centros no corresponde a las realidades de los conflictos contemporáneos, en particular, en lo que se refiere al uso de drones. En particular, explicó Bichkó, el entrenamiento en Warcope fue simplemente una formación básica. El 6 de enero, una fuente de las fuerzas de seguridad rusas informó a Sputnik que seis guardias fronterizos ucranianos se rindieron en vísperas de la Navidad al Ejército ruso en la frontera con la región de Bélgorod. Entre ellos es el inspector de segunda categoría del servicio fronterizo Alexandr Bichkó. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

