Trabas de EEUU en la OMC exigen a América Latina "diversificar sus relaciones comerciales"

La oportunidad de los países latinoamericanos de recurrir a la Organización Mundial del Comercio ante las amenazas de aranceles podría toparse con un organismo... 14.02.2025, Sputnik Mundo

Las reiteradas amenazas de aranceles a productos de varios países lanzadas por Donald Trump desde su asunción como presidente como EEUU comienzan a desviar la atención hacia la Organización Mundial de Comercio (OMC), el organismo multilateral que desde hace treinta años se ocupa de las normas que regulan el sector a nivel mundial.El primer país en apelar ante la OMC las amenazas de EEUU fue China, que a comienzos de febrero presentó ante el organismo un reclamo por los aranceles impuestos desde Washington a todos los productos originarios del gigante asiático. Así, se argumentó que la medida estadounidense viola el principio de "nación más favorecida", que busca impedir que los países establezcan diferencias en el trato a socios comerciales del mismo rango.En tanto, la Unión Europea valoraría seguir pasos similares si EEUU concreta la intención de incluir a Bruselas en su esquema de nuevos aranceles.El boicot de EEUU contra el organismoEn diálogo con Sputnik, Manuel Rayran, experto colombiano en Relaciones Internacionales, consideró que existen "factores políticos y jurídicos" que podrían complicar el avance de este tipo de reclamos ante la OMC. En el primer caso, mencionó que la propia UE debe estar evaluando seriamente "si un reclamo puede significar un rompimiento de sus relaciones amigables con EEUU y qué impacto puede tener en la OTAN" antes de decidirse por reclamar contra Washington.Además, los países que esperen una resolución por parte de la OMC podrían encontrarse con una traba de tipo jurídico: el reiterado boicot de EEUU contra el organismo al impedir la renovación de jueces de su tribunal de apelaciones.En efecto, el país norteamericano ha hecho valer su "derecho a veto" en decenas de instancias para evitar que se renueven los magistrados dedicados a resolver los casos una vez que un país apela un fallo contrario. De esta manera, los casos se estancan al llegar a la etapa de apelación, bloqueando al organismo encargado de dirimir los diferendos comerciales entre los países.Rayran señaló que, en la práctica, el bloqueo hace que se terminen aplicando los fallos en primera instancia, aunque alguna de las partes no esté conforme o que las diferencias se acaben dirimiendo en "tribunales ad-hoc", que hacen que "la OMC pierda su función, que de alguna manera es generar buenas prácticas comerciales".Además, señaló que la maniobra logra el objetivo de "blindar a EEUU" ante eventuales reclamos internacionales por sus políticas comerciales y, al mismo tiempo, desincentivar a otros países a establecer reclamos contra el país norteamericano.Rayran remarcó la existencia de "una política clara desde Washington que quiere ir en contravía de organismos multilaterales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de la Salud, que no creen ellos y que busca desfinanciarlo".¿Qué opciones tiene América Latina?Si la situación puede ser problemática para potencias como China y la Unión Europea, los países latinoamericanos pueden verse más vulnerables por las amenazas arancelarias proferidas por el mandatario estadounidense. Para Rayran, los países de la región acaban indefensos en este sentido en virtud de "unas asimetrías de poder muy amplias con EEUU".El experto diferenció la situación de países que ya tienen tratados de comercio con EEUU como México o Colombia de los demás de la región que no cuentan con acuerdos similares. En el caso de los primeros, podrían intentar apelar a los mecanismos de estos mismos acuerdos para lanzar sus quejas.Sin embargo, en la práctica, los propios empresarios colombianos prefieren no andar este camino. "La propia [Cámara de Comercio Colombo-Americana] no quiere que se denuncie el tratado porque entiende que tendría implicancias jurídicas sobre los contratos comerciales que ya están firmados y porque no quiere tener que sentarse a negociar con Trump, que tampoco es una garantía y los podría hacer perder aún más", advirtió.La situación parece no ser mejor para los países que carecen de tratados de comercio con EEUU. Si bien podrían buscar responder a Washington con medidas equivalentes, "la asimetría" entre el mercado de dicho país y la mayoría de los latinoamericanos lo vuelve una postura poco viable.Para Rayran, la mejor salida para los países de América Latina está por fuera de EEUU. "Lo más positivo sería que los países latinoamericanos empiecen a abrir el comercio a otras naciones y diversificar sus relaciones diplomáticas y comerciales", aseveró el experto, subrayando que se trata, de todas maneras, de una salida costosa en términos de tiempo y dinero.En este cóctel también aparece la falta de eficiencia de los organismos de integración de la región para hacer frente a los nuevos desafíos globales. "Estoy seguro que si en América Latina se reactivara la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) será un factor muy importante", planteó Rayran, lamentando que "los problemas domésticos de los países" y un "manejo pendular en política exterior" de los diferentes gobiernos regionales ha impedido una estabilidad que permita plantarse de mejor manera ante amagos como los de Trump.

