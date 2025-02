https://noticiaslatam.lat/20250209/trump-preve-resolver-crisis-en-ucrania-dejando-a-europa-a-cargo-de-las-garantias-de-seguridad-1161077721.html

Trump prevé resolver crisis en Ucrania dejando a Europa a cargo de las garantías de seguridad

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la intención de poner fin al conflicto en Ucrania, tras lo cual Europa asumirá la... 09.02.2025, Sputnik Mundo

Agregó que se llevarán a cabo negociaciones en Europa con la participación del secretario de Estado, el secretario de Defensa, el vicepresidente y el enviado especial, durante las cuales se debatirán los detalles de la resolución.En palabras de Waltz, Washington también planea examinar con Kiev asuntos relacionados con los recursos naturales, incluidos las tierras raras, el petróleo y el gas. En lo referente a los informes sobre una supuesta conversación telefónica entre Trump y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el asesor se negó a confirmarlos. Ante la pregunta directa de una periodista sobre si podía responder "sí o no" en relación con la conversación entre los dos líderes, Waltz también evitó la respuesta: "No voy a entrar en detalles". En la víspera, el diario New York Post informó, citando una entrevista exclusiva con Trump, que el presidente de EEUU tuvo una conversación telefónica con Putin sobre el fin del conflicto en Ucrania. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que no puede confirmar ni desmentir estos informes. El 8 de febrero, Trump mencionó que probablemente hablará con Putin, aunque no especificó cuándo. En enero, Putin señaló que está dispuesto a analizar con Trump temas de interés común para Rusia y EEUU.

