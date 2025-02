Trump: "Los palestinos no tendrían derecho de regresar a Gaza"

https://noticiaslatam.lat/20250210/trump-los-palestinos-no-tendrian-derecho-de-regresar-a-gaza-1161092019.html

"En otras palabras, estoy hablando de construir un lugar permanente para ellos, porque si tienen que retornar ahora, pasarían años antes de que puedan hacerlo, no es habitable", continuó Trump.La semana pasada, durante la visita a la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Trump aseveró que EEUU se adueñará de la Franja de Gaza, a la que, dijo, convertirá en la nueva "Riviera de Oriente Medio". "Preferiríamos morir que abandonar esta tierra. Ninguna cantidad de dinero en el mundo puede reemplazar a tu patria", le dijo a The Guardian Abu Firas, un hombre de 52 años cuyo hogar fue destruido por el país hebreo.Si bien la Casa Blanca aclaró el 5 de febrero que Estados Unidos no enviará tropas a Gaza ni invertirá en la reconstrucción de la infraestructura civil, ahora el republicano parece haber cambiado de parecer, al sugerir que el país norteamericano construirá "hermosas comunidades", fuera del enclave, para más de dos millones de palestinos."Podrían ser cinco, seis, podrían ser dos. Pero construiremos comunidades seguras, un poco más lejos de donde están ahora, donde está todo este peligro", dijo Trump.El 4 de febrero, en diferentes alocuciones, el jefe del Ejecutivo estadounidense se refirió a sus planes para la Franja de Gaza y su población. Así, Trump declaró que el pueblo de Gaza no tiene más opción que ser expulsado hacia países vecinos —por ejemplo Egipto y Jordania, que han rechazado rotundamente esta opción— y aseguró que el país norteamericano tomará el control del enclave, en donde construirá la nueva "Riviera de Oriente Medio".Según el mandatario republicano, Washington emprenderá "un desarrollo económico que proporcionará un número ilimitado de puestos de trabajo y viviendas a la población de la zona".Horas antes, Trump aseveró que los palestinos no tienen otra opción que abandonar sus hogares y reiteró su plan de expulsar a la población que vive en el enclave. Para Trump, quienes habitan en el enclave no se van de Gaza porque no tienen a dónde ir, por lo que aseguró que si tuvieran una opción "estarían encantados de hacerlo".El premier israelí recibió con beneplácito la propuesta de Trump, a la que se refirió como "una idea extraordinaria" y "la primera buena idea que he oído".A su vez, los comentarios del mandatario republicano fueron criticados por el portavoz de Hamás, Sami Abu Zuhri, quien señaló que, en el Movimiento de Resistencia Islámica, "los consideramos una receta para crear caos y tensión en la región"."Nuestro pueblo en la Franja de Gaza no permitirá que estos planes se aprueben y lo que se requiere es poner fin a la ocupación y la agresión contra nuestro pueblo, no expulsarlos de su tierra", sentenció Abu Zuhri.

