Hamás expresa voluntad de sostener un diálogo con el Gobierno de Trump

Hamás expresa voluntad de sostener un diálogo con el Gobierno de Trump

De acuerdo con el medio catarí, el grupo está "interesado en reunirse con cualquiera que pueda ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos, que son los objetivos de nuestro pueblo", es decir: la condición de Estado, la autodeterminación y el derecho de retorno de los palestinos que huyeron o fueron obligados a abandonar sus hogares después de la Nakba de 1948."En política, no se trata de que guste o no guste alguien. Se trata de los intereses de todas las partes", agregó. El líder político del movimiento palestino también se refirió a la intervención del republicano en las conversaciones de alto al fuego, que durante la Administración Biden se mantuvieron estancadas, por lo que expresó confianza en que el acuerdo —que entró en vigor el 19 de enero— se mantendrá. El vocero reconoció que la alianza estratégica entre Washington y el país hebreo es "tan fuerte que no hemos sido testigos de ninguna diferencia seria entre republicanos y demócratas". Pese a esto, dijo que el grupo todavía espera que la Administración Trump "pueda hacer un cambio o adoptar un nuevo enfoque hacia la cuestión palestina". "Si esto sucede, estoy seguro de que estamos dispuestos a cooperar con cualquier parte que esté dispuesta a hacerlo", aseveró. No obstante, manifestó su preocupación por las declaraciones de Trump, que el 27 de enero propuso "limpiar" la Franja de Gaza expulsando a más de un millón de palestinos hacia Egipto y Jordania. Días atrás, además, la candidata de Trump para representar a Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Elise Stefanik, aseguró que Israel tiene derecho "bíblico" a ocupar Cisjordania. Al respecto, Naim advirtió que, tras el comienzo del armisticio en la Franja de Gaza, la violencia de los colonos en la Cisjordania ocupada ha alcanzado nuevos niveles de gravedad, algo que puede poner en riesgo cualquier promesa de paz en la región. "Si Trump planea respaldar firmemente las promesas que hizo, que quiere ver el fin de todas estas guerras y que busca la paz, la estabilidad y la normalización, estoy seguro de que él y su equipo son conscientes de que una guerra en la región no sirve a estos objetivos", dijo Naim.El 15 de enero, con la mediación de Catar, Egipto y Estados Unidos, Israel y Hamás acordaron un alto al fuego que entró en vigor cuatro días después.La primera fase del armisticio, que tendrá una duración de 42 días, prevé el canje de 33 israelíes retenidos por Hamás por unos 1.000 prisioneros palestinos. Las fuerzas israelíes deberán replegarse hasta las fronteras de la Franja de Gaza, aunque permanecerán dentro de sus límites por ahora.Solo un día después del principio de la tregua, Israel lazó un ataque en el norte de Cisjordania, asesinando al menos a ocho personas e hiriendo a otras 34. Además, colonos israelíes han realizado repetidos ataques en la Cisjordania ocupada, incendiando casas y atacando poblados. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, la segunda etapa de las negociaciones entre el Gobierno israelí y Hamás comenzará el próximo 3 de febrero.

