Presidente de Irán: "EEUU quiere poner a nuestra Revolución de rodillas"

2025-02-10T20:29+0000

"No buscamos la guerra", señaló Pezeshkian. "Pero Irán no se arrodillará jamás", agregó. Hace unos días, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó un decreto en el que se establece que Washington ejercerá una política de "máxima presión" sobre Teherán, para que la nación persa no desarrolle armas nucleares. Además, el republicano amenazó con bloquear las exportaciones petroleras de Irán.Abás Aragchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, ha dicho que Teherán sí podría negociar con Washington, pero no mientras se mantenga vigente la política estadounidense hostil contra Irán. "El levantamiento de las sanciones [impuestas por EEUU contra Irán] requiere negociaciones, pero no en el marco de una política de 'presión máxima', porque no sería una negociación sino una forma de rendición", comentó Aragchi. El pasado 4 de febrero, Trump anunció que volvía a establecer su política de "máximo presión" contra Irán, con la Casa Blanca imponiendo dos días después nuevas sanciones financieras a entidades e individuos por enviar cientos de millones de dólares en petróleo crudo iraní a China.

