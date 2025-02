https://noticiaslatam.lat/20250205/trump-amenaza-con-restaurar-una-campana-de-maxima-presion-contra-iran-1160992727.html

Trump amenaza con restaurar una campaña de "máxima presión" contra Irán

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este 4 de febrero que Irán no puede tener armas nucleares y que estudiará la... 05.02.2025, Sputnik Mundo

El presidente de EEUU firmó una orden ejecutiva que restablece la "máxima presión" sobre Irán. Trump recalcó que Irán no puede tener un arma nuclear y que estudiará la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con el país. Además, mencionó que su Gobierno implementará una campaña "destinada a llevar las exportaciones de petróleo de Irán a cero", dijo el funcionario.No obstante, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró la semana pasada que Washington no envió a Teherán ningún mensaje claro sobre la reanudación de las negociaciones sobre el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) relacionado con su programa nuclear. Araghchi indicó en una entrevista al canal Sky News que no descartaba unas nuevas negociaciones con Washington y estaba dispuesto a escuchar las propuestas del presidente estadounidense, Donald Trump.Trump lanza otra advertencia El presidente estadounidense también informó que ha dado instrucciones a sus asesores para aniquilar a Irán si es asesinado por orden del país persa. "He dejado instrucciones de que si lo hacen, serán aniquilados, no quedará nada", agregó.

