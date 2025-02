https://noticiaslatam.lat/20250209/sudafrica-denuncia-una-campana-de-propaganda-de-eeuu-tras-congelamiento-de-ayuda-1161073203.html

Sudáfrica denuncia una "campaña de propaganda" de EEUU tras congelamiento de ayuda

Según Ramaphosa, la actitud de la Casa Blanca es en realidad una represalia a una reciente ley que permite expropiar tierras en Sudáfrica para reparar disparidades raciales.Además, el Gobierno sudáfricano emitió un comunicado manifestándose "preocupado" por lo que caracterizaron era una "campaña de desinformación y propaganda" por parte de EEUU, luego de que varias autoridades del país norteamericano, incluyendo el propio presidente Donald Trump, hablaron en contra de una reciente ley aprobada por el Congreso de la nación africana, calificándola de "confiscación de tierra".La opinión de las autoridades de EEUU, dijeron desde Pretoria, parte de un postulado "inexacto factualmente, y no reconoce la historia profunda y dolorosa de Sudáfrica en materia de colonialismo y apartheid".El Gobierno de la principal economía africana dijo que era "decepcionante observar que tales narrativas parecen haber encontrado un favoritismo entre los responsables de la toma de decisiones en Estados Unidos de América".Esta reacción se da horas después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva denunciando lo que el republicano había tildado días atrás de "confiscación" de tierras por parte del Gobierno de Sudáfrica a la minoría étnica afrikáner (sudafricanos blancos descendientes de colonos holandeses) y congelando toda ayuda a Pretoria hasta que la medida no fuese derogada. El empresario estadounidense-sudafricano Elon Musk, titular del flamante Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y hombre cercano a Trump, había calificado días atrás la normativa como "abiertamente racista" hacia las personas blancas.En el pasado mes de enero, el Gobierno sudafricano aprobó una ley que permite la expropiación de tierras con el objetivo, según el texto, de abordar la desigualdad racial en relación a la propiedad, a más de 30 años del fin del apartheid, un sistema político y social basado en la segregación racial y en el que regía una ley, aprobada en 1913 por las autoridades británicas, que restringía fuertemente la propiedad de tierras a las personas negras.El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya había anunciado el pasado 5 de febrero que no asistiría a la próxima cumbre del G20 en Johannesburgo en señal de protesta de esta normativa y otras leyes establecidas por el Gobierno suadafricano que, en su opinión, promueven "la agenda DEI (diversidad, equidad e inclusión), el cambio climático (...) y los sentimientos antiestadounidenses".

