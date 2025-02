https://noticiaslatam.lat/20250207/las-medidas-de-trump-contra-la-usaid-buscan-crear-una-agencia-a-modo-y-en-linea-con-sus-intereses-1161037773.html

Las medidas de Trump contra la USAID "buscan crear una agencia a modo y en línea con sus intereses"

Las reformas que el presidente estadounidense Donald Trump comenzó a implementar en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID... 07.02.2025

"Lo más seguro es que, dentro de estas modificaciones, haya un cambio de nombre. Al final, Trump trata de crear una agencia más a modo, en línea con sus intereses y sin partidarios demócratas. Todo concluirá en que sea el mismo proyecto, pero con otro personal, visión y propósitos", asevera el internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rubén Ramos Muñoz.En este mismo sentido, el también internacionalista por la UNAM, David García Contreras, destaca en diálogo con este medio que la insistencia de Trump para modificar la agencia demuestra que sus intereses se centran mayormente en los asuntos nacionales."Esto no significa que EEUU ya no asuma su liderazgo y busque mantener su hegemonía a nivel mundial. Representa que los asuntos internos son más importantes, que el electorado votó por un proyecto que tiene que ver con el patriotismo, con el lema de recuperar el país y hacerlo grande de nuevo", reflexiona.Cambios comenzaron desde asunción de TrumpEl 20 de enero de 2025, a horas de arrancar su nuevo período frente a la Casa Blanca, el presidente estadounidense firmó un decreto para suspender la ayuda a programas de desarrollo a otros países por 90 días, con el fin de analizar si eran consistentes con la política exterior de EEUU.El 3 de febrero, Trump designó al secretario de Estado, Marco Rubio, como administrador interino de la USAID. Ese mismo día, el titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk, anunció que el jefe de Estado había accedido a cerrar la agencia.El 5 de febrero, la institución dio a conocer que sus empleados estarían de baja administrativa a finales de esta semana. Mientras tanto, los trabajadores que laboran fuera de EEUU deberán regresar y se cancelarán los contratos que no se consideren esenciales.Este 7 de febrero, el mandatario dijo que las medidas contra la USAID eran irreversibles, debido al alto nivel de corrupción dentro de la organización. "La [decisión sobre la] USAID está volviendo loca a la izquierda radical y no hay nada que puedan hacer al respecto porque la forma en la que se ha gastado gran parte del dinero de manera fraudulenta es totalmente inexplicable. La corrupción está en niveles rara vez vistos. ¡Ciérrenla!", escribió el jefe de Estado en la plataforma Truth Social.El origen del rechazo de TrumpLos internacionalistas mexicanos destacaron en un principio que la USAID no es imprescindible para el funcionamiento de la política exterior estadounidense."Los acuerdos de cooperación internacional en todos los ámbitos se van a seguir manteniendo sin necesidad de ella. Es parte de cómo se llevan las mismas relaciones internacionales", señala Ramos Muñoz, quien vislumbra que aún es pronto para saber si la agencia será cancelada o no.Al respecto, García Contreras, secretario técnico de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) de la UNAM, observa que las acciones de la institución podrían ser acotadas y muy supervisadas por el Gobierno actual."Aún falta el debate en el Congreso estadounidense, puesto que, sobre todo, los demócratas son quienes se están oponiendo a los cambios o posible cierre, y podrían presentar recursos de apelación jurídica donde cuestionen la pertinencia de una medida como esta, así como las atribuciones de Trump para desaparecer o recortar la agencia, porque el presupuesto es aprobado por los legisladores", subraya.La posición del Partido Demócrata en las tensiones sobre la USAID es grande. Fundada en 1961, durante la presidencia de John F. Kennedy (1961-1963), la agencia funcionó durante décadas como un brazo de la política exterior de EEUU, bajo la premisa de "cooperación internacional".Mayor concentraciónA pesar de los posibles recortes que pueda tener la agencia y que la prioridad de Trump sea resolver los temas nacionales, García Contreras señala que las acciones de soft power que despliegue EEUU, sea o no bajo el nombre de USAID, podrían tener mayor peso en otros países.De igual manera, el especialista recuerda que los mensajes del mandatario republicano están dirigidos a sus simpatizantes."Por eso, los migrantes o los organismos como USAID son secundarios para él. Incluso, Trump hace lo mismo con el comercio. Si algo se ve como ajeno y dañino, se corta de raíz con él", agrega.En esta misma línea, Ramos Muñoz concluye que EEUU buscará continuar con las alianzas estratégicas con otras naciones, con el fin de no perder su posición en el tablero mundial."EEUU tiene que empezar a recuperar terreno, e instrumentos como la USAID funcionan para establecer diálogo y cooperación (...). Lo seguirá haciendo porque hay una reconfiguración del orden mundial y requiere implementar acciones inmediatas para recuperar su hegemonía", finaliza.

