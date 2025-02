https://noticiaslatam.lat/20250207/con-la-entrada-de-indonesia-los-brics-unen-fuerzas-con-la-asean-en-favor-de-una-reforma-global-1161001253.html

Con la entrada de Indonesia, los BRICS unen fuerzas con la ASEAN en favor de una reforma global

07.02.2025

Indonesia fue anunciada como miembro oficial de los BRICS a principios de enero de 2025. La noticia fue comunicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, que asumió la presidencia del grupo el mismo año.Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático, es rica en recursos naturales, como petróleo, gas y materias primas agrícolas. Con su adhesión a los BRICS, el país da un paso más hacia la ampliación de su economía y su influencia más allá de Asia y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), destaca Valter Peixoto Neto, creador de contenidos sobre la región en su pódcast y sitio web MenteMundo, graduado en comercio exterior y con posgrado en relaciones internacionales.El especialista subrayó que este crecimiento es uno de los objetivos del gobierno del nuevo presidente del país, Prabowo Subianto, elegido en octubre de 2024.Neto añadió que el primer ministro indonesio, Sugiono, declaró que la adhesión al grupo de los BRICS supone la política exterior activa y libre del país y se alinea con las principales prioridades del Gobierno, entre ellas la seguridad alimentaria y energética y la erradicación de la pobreza, así como el desarrollo del capital humano."Así que [...] las motivaciones son estas y, paralelamente, las que tienen los otros miembros del grupo, que ya no se ven representados en esta configuración internacional, que es básicamente [la misma] desde 1945, y están intentando cambiar un poco el peso a su favor", señaló Neto.De acuerdo con el especialista, otros países del Sudeste Asiático fueron elevados por los BRICS a la categoría de países asociados, lo que les permite participar en cumbres y otros foros del grupo, así como respaldar declaraciones y otros documentos finales. Es el caso de Malasia y Tailandia, que, como Indonesia, también son miembros de la ASEAN."Vietnam [que forma parte de la ASEAN], al parecer, también deseará unirse [a los BRICS]. Esto es muy importante para el Sudeste Asiático, porque gana otro nivel de importancia en el escenario mundial [...]", reveló.Además, el analista destacó que la ASEAN es "el gran bastión del comercio en el mundo actual", mencionando en este contexto que la Asociación se pronuncia muy enérgicamente contra las barreras y los proteccionismos que están de moda. "Todos los grandes grupos o potencias, si los analizamos, tienen algún tipo de acuerdo, al menos comercial, con el Sudeste Asiático", agregó.En este contexto, Neto señaló que la unión de fuerzas entre los BRICS y la ASEAN "tiene un potencial increíble para reconfigurar el sistema internacional, aunque sea un poco", en particular en la cuestión del comercio.Asimismo, indicó que Indonesia tiene mucho que ofrecer a los BRICS y siendo el país que tiene la cuarta mayor población del mundo, además de ser la octava economía del planeta, con evaluaciones que apuntan a que alcanzará el quinto puesto en 2050.El analista a la vez afirmó que la entrada de Indonesia favorece la multipolaridad apoyada por los BRICS."Veo [el multilateralismo] como una voluntad de Indonesia. Históricamente, Indonesia está orgullosa de haber celebrado la conferencia de Bandung, de no estar alineada, de no tener bases militares, de ser una especie de líder regional", precisó.Sin embargo, el especialista recalcó que, a diferencia de Rusia, China y Brasil, dicho país no tiene prisa por desdolarizarse, ya que está "plenamente integrada en el sistema financiero internacional".Neto comentó que este país asiático tiene la mayor población musulmana del mundo y la utiliza como poder blando. Cita como ejemplo los sondeos que muestran que más del 70% de su población boicotea los productos de Israel porque cree que este promueve el genocidio contra la población palestina. El boicot se extiende también a las empresas estadounidenses que manifiestan su apoyo a Israel."Ya hay más o menos un 50% de jóvenes que dicen que ya no compran productos de las empresas X e Y porque [el producto] está vinculado, aunque sea indirectamente, a Israel, porque [la empresa] apoya el genocidio", precisó. Según él, esto es interesante para los BRICS porque refuerza la idea de la disminución de la influencia de Occidente."Creo que es interesante que Indonesia forme parte [de los BRICS] porque [...] ya lleva esta bandera de representación de los musulmanes, debido al número de musulmanes que tiene. [...] También tiene un peso simbólico muy fuerte para los musulmanes, y uniéndose a los BRICS y los BRICS realmente avanzando agendas y orientando debates, pienso que esto será bien importante", comunica el analista.

