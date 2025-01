https://noticiaslatam.lat/20250131/canciller-de-brasil-senala-que-el-grupo-brics-busca-promover-la-cooperacion-y-el-crecimiento-1160908047.html

Canciller de Brasil señala que el grupo BRICS busca "promover la cooperación y el crecimiento"

Canciller de Brasil señala que el grupo BRICS busca "promover la cooperación y el crecimiento"

31.01.2025

"Hay un gran malentendido respecto a los BRICS; no sé de dónde nació eso, de que es contra Occidente, no es contra nadie, es a favor de los países que forman parte de grupo, es un movimiento de países en desarrollo para promover la cooperación y el crecimiento", subrayó en una entrevista con el diario O Globo. A su vez destacó que "tampoco existe una moneda de los BRICS". Vieira no comentó directamente las nuevas amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de tasar con el 100% los productos de los países BRICS si dejan de usar el dólar como moneda de intercambio comercial. Sobre la relación de Trump con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el canciller aseguró que el mandatario brasileño siempre estará preparado para defender los intereses de Brasil y confió en que mantendrán un buen vínculo. Brasil ocupa este año la presidencia rotatoria de los BRICS y uno de sus objetivos es seguir trabajando en el horizonte de la desdolarización de los intercambios comerciales dentro del bloque.

